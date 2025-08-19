augusztus 19., kedd

Labdarúgás

1 órája

Fiatalon elhunyt labdarúgó emlékére rendeznek mérkőzést

Címkék#Andróczki Máté#emlékmérkőzés#labdarúgás

Nyolcadik alkalommal játszik egymással mérkőzést a Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyei U19-es futballválogatott Andróczki Máté emlékére. A találkozó helyszíne augusztus 20-án 10 órától a 2017 augusztusában autóbalesetben elhunyt 19 éves labdarúgó szülővárosa, Tompa lesz.

Becsei Dávid

Andróczki Máté 2017 augusztusi tragikus autóbalesete után minden évben augusztus 20-án a Bács-Kiskun vármegyei U19-es csapat a Csongrád-Csanád vármegyei U19-es labdarúgó-válogatottal játszik mérkőzést a 19 évesen autóbalesetben elhunyt játékos emlékére. A mérkőzésnek ezúttal Máté szülővárosa, Tompa ad otthont.

Autóbalesetben elhunyt fiatal labdarúgóra emlékeznek.
Az autóbalesetben elhunyt Andróczki Máté emlékére nyolcadik alkalommal rendeznek mérkőzést, legutóbb a sárga mezes Bács-Kiskun vármegyei U19-es labdarúgó-válogatott nyert 2–1-re Csengelén.
Fotó: Török János

– A nyári szünet során nem könnyű összeszedni a srácokat, de a megkeresett csapatvezetők, illetve játékosok abszolút partnerek voltak és igent mondtak, amit mindenkinek köszönök szépen – jegyezte meg lapunk érdeklődésére Kun-Szabó Tibor, a Csongrád-Csanád vármegyei U19-es válogatott edzője.

Az első emlékmérkőzést Nógrádi Tibor, az MLSZ Csongrád-Csanád vármegyei igazgatója kezdeményezte, ő a válogatott csapatvezetője, míg Kócsó Dániel a segédedző. A mérkőzést követően megemlékezés és közös ebéd lesz a program.

2024. augusztus 20-án Csengelén találkozott legutóbb Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye U19-es labdarúgó-válogatottja. A mérkőzést a vendégek nyerték meg 2–1-re.

A Csongrád-Csanád vármegyei U19-es válogatott játékoskerete:

Kapusok: Péczeli Zalán (UTC), Balogh Márk (Bordány). Mezőnyjátékosok: Gyüre Gábor, Melega Noel, Samu Roland, Tielesch Gergő (mindenki Sándorfalva), Szécsényi Árpád (Csengele), Plugor Zsombor, Skridank Sebestyén (mindenki UTC), Kajcic Gergő, Mándoki Barnabás (mindenki St. Mihály), Szép Zétény, Komjáti Dániel, Kiss Tamás (mindenki Kiskundorozsma), Pohner Marcell, Bezzeg Marcell, Baranyi Ádám (mindenki Bordány), Geiger Tibor, Mikos Csanád, Kecskés Áron (mindenki Deszk).

A 2017-ben autóbalesetben elhunyt Andróczki Máté az Ásotthalom akkor vármegyei I. osztályú labdarúgócsapatának igazolt játékosa volt.

A Bács-Kiskun vármegyei U19-es válogatott kerete ide kattintva tekinthető meg.

 

