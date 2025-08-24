Riválisnál köthet ki a Szeged-Csanád GA-val is szóba hozott támadó

Korábban felmerült olyan átigazolási pletyka, hogy Beke Péter a Szeged-Csanád GA-hoz szerződhet: az NB I.-es Nyíregyháza támadója a 2024-25-ös idényben hat gólt és három gólpasszt jegyzett az élvonalban a nyírségi együttesben. A csakfoci.hu írt arról, hogy a 24 éves csatár a szegedieknél folytathatja, azonban a portál most arról számolt be, információk szerint Beke valóban klubot vált, ám más, NB II.-es csapatban folytatja.

Beke Péter a másodosztályban, de nem a Szeged-Csanád GA-ban folytathatja. Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Beke Péter iránt a Szeed-Csanád GA is érdeklődött

A csakfoci úgy értesült, Beke Péter iránt a szintén az NB II.-ben szereplő Videoton, valamint a Kecskemét érdeklődik, és a portál úgy tudja, a kecskemétiekkel közel is vannak a felek a megegyezéshez. Beke Péter szombaton nem volt ott a Nyíregyháza Diósgyőr elleni meccskeretében, a találkozót egyébként a miskolciak 4–1-re nyerték. A Szpari nemrég egy korábbi válogatott támadót, Varga Kevint szerződtette, Beke pedig ebben az idényben egyszer kezdett, kétszer pedig csereként szállt be a Nyíregyháza csapatában.

A Szeged-Csanád GA ma 19 órától újabb hazai bajnokit játszik, az a Kozármisleny érkezik a Szent Gellért Fórumba, amely eddig két pontot szerzett a bajnokságban, a héten pedig tragikus esemény rázta meg a baranyaiakat, hiszen elhunyt a klub tulajdonosa, Feleki Attila.