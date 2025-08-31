1 órája
Eseménydús meccsel zárult a vármegyei I. osztály fordulója
Négy gól, tizenegyes, kiállítás. Lejátszották a vármegyei I. osztály harmadik fordulójának utolsó meccsét, a Bordány négygólos meccsen tartotta otthon a három pontot.
Egy mérkőzés maradt vasárnapra a vármegyei I. osztályból, ezen a Bordány a Szentesi Kinizsit fogadta. A vendégek szerezték meg a vezetést, viszont a Mol magyar kupában a második fordulóig jutó hazaiak Sahin-Tóth büntetőjével egyenlítettek. Nem sokkal később Bartucz Péter vívott kemény párharcot ellenfelével, ennek végén kiállította őt a játékvezető, így megfogyatkozott a Kurca-parti csapat.
A szünet után Kovács Dávid távoli átlövésével újra vezetett a Bordány, amely negyed órával a vége előtt egy kontrát követően bebiztosította győzelmét. Ezzel a Bordány második bajnokiját is megnyerte, míg a Szentes első pontjaira várni kell a bajnokságban.
DB Futball Bordány–Szentesi Kinizsi 3–1 (1–1)
Bordány, 250 néző. Vezette: Gargya Balázs – jól (Kiss R., Csöngető).
Bordány: Pintér – Márki, Meszes (Kovács K., 57.), Visnyei (Kártyás, 65.), Sahin-Tóth, Heipl Á. (Kovács D., a szünetben), Márton (Kovács Zs., 57.), Sárkány, Rádóczi (Rácz M., 65.), Krizs, Baranyi. Edző: Forgács Dávid.
Szentesi Kinizsi: Kotvics-Varga – ifj. Mihály, Mészáros, Rostás, Tóth I. (Ormándi, 80.), Illés, Bartucz P., Papp M. (Csáki, 31.), Lázi (Fűri, 67.), Balázs (id. Mihály, 55.), Vincze. Edző: Szöllősi Ferenc.
Gólszerzők: Sahin-Tóth (29., 11-esből), Kovács D. (47.), Kovács Zs. (76.), ill. Balázs (10.)
Kiállítva: Bartucz P. (35.).
Jók: Kovács D., Kártyás, Sárkány, Meszes, Pintér, ill. Kotvics-Varga, Mészáros, Rostás, ifj. Mihály.
Forgács Dávid: – Végig domináltuk a meccset, sikerült ráerőltetni akaratunkat az ellenfelünkre, így megérdemelt győzelmet arattunk.
Szöllősi Ferenc: – A jogos büntető ellenünk, és a "kicsit erős" piros lap ellenünk, na ez az, ami mi már nem bírunk el. Azon dolgozunk a következő napokban, hogy megforduljon a szerencsénk, hiszek benne, hogy együtt, a srácokkal sikerülhet! Gratulálok a Bordánynak!
A vármegyei I. osztály állása
1. Tiszasziget 3 3 0 0 15 – 4 9
2. Sándorfalva 2 2 0 0 7 – 1 6
3. Csongrád 3 2 0 1 7 – 4 6
4. Bordány 2 2 0 0 7 – 4 6
5. Makó 2 2 0 0 4 – 1 6
6. Algyő 2 1 1 0 3 – 0 4
7. Dorozsma 3 1 1 1 6 – 4 4
8. Mórahalom 3 1 1 1 6 – 9 4
9. SZEOL SC 3 0 1 2 3 – 11 1
10. Szentes 3 0 0 3 3 – 9 0
11. Deszk 3 0 0 3 2 – 8 0
12. HTUS 3 0 0 3 1 – 9 0
A 4. forduló programja:
Szombat, 16.30: Szentesi Kinizsi–Hódmezővásárhelyi TUS, Makó–M-Perfect Home-Algyő, Clean Star Complex Dorozsma–Csongrád-Draxi Gép Kft., Sándorfalva–Kéménygyártó-Mórahalom VSE. 17 óra: SZEOL SC-FK Szeged–Deszki SC. Vasárnap, 16.30: DB Futball Bordány–Tiszasziget.