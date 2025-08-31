Eseménydús meccsel zárult a vármegyei I. osztály fordulója

Egy mérkőzés maradt vasárnapra a vármegyei I. osztályból, ezen a Bordány a Szentesi Kinizsit fogadta. A vendégek szerezték meg a vezetést, viszont a Mol magyar kupában a második fordulóig jutó hazaiak Sahin-Tóth büntetőjével egyenlítettek. Nem sokkal később Bartucz Péter vívott kemény párharcot ellenfelével, ennek végén kiállította őt a játékvezető, így megfogyatkozott a Kurca-parti csapat.

A Bordány szezonbeli második bajnokiját is megnyerte, a Szentesnek még nincs pontja. Fotó: BSK

A szünet után Kovács Dávid távoli átlövésével újra vezetett a Bordány, amely negyed órával a vége előtt egy kontrát követően bebiztosította győzelmét. Ezzel a Bordány második bajnokiját is megnyerte, míg a Szentes első pontjaira várni kell a bajnokságban.

DB Futball Bordány–Szentesi Kinizsi 3–1 (1–1)

Bordány, 250 néző. Vezette: Gargya Balázs – jól (Kiss R., Csöngető).

Bordány: Pintér – Márki, Meszes (Kovács K., 57.), Visnyei (Kártyás, 65.), Sahin-Tóth, Heipl Á. (Kovács D., a szünetben), Márton (Kovács Zs., 57.), Sárkány, Rádóczi (Rácz M., 65.), Krizs, Baranyi. Edző: Forgács Dávid.

Szentesi Kinizsi: Kotvics-Varga – ifj. Mihály, Mészáros, Rostás, Tóth I. (Ormándi, 80.), Illés, Bartucz P., Papp M. (Csáki, 31.), Lázi (Fűri, 67.), Balázs (id. Mihály, 55.), Vincze. Edző: Szöllősi Ferenc.

Gólszerzők: Sahin-Tóth (29., 11-esből), Kovács D. (47.), Kovács Zs. (76.), ill. Balázs (10.)

Kiállítva: Bartucz P. (35.).

Jók: Kovács D., Kártyás, Sárkány, Meszes, Pintér, ill. Kotvics-Varga, Mészáros, Rostás, ifj. Mihály.

Forgács Dávid: – Végig domináltuk a meccset, sikerült ráerőltetni akaratunkat az ellenfelünkre, így megérdemelt győzelmet arattunk.

Szöllősi Ferenc: – A jogos büntető ellenünk, és a "kicsit erős" piros lap ellenünk, na ez az, ami mi már nem bírunk el. Azon dolgozunk a következő napokban, hogy megforduljon a szerencsénk, hiszek benne, hogy együtt, a srácokkal sikerülhet! Gratulálok a Bordánynak!

A vármegyei I. osztály állása

1. Tiszasziget 3 3 0 0 15 – 4 9

2. Sándorfalva 2 2 0 0 7 – 1 6

3. Csongrád 3 2 0 1 7 – 4 6

4. Bordány 2 2 0 0 7 – 4 6

5. Makó 2 2 0 0 4 – 1 6

6. Algyő 2 1 1 0 3 – 0 4

7. Dorozsma 3 1 1 1 6 – 4 4

8. Mórahalom 3 1 1 1 6 – 9 4

9. SZEOL SC 3 0 1 2 3 – 11 1

10. Szentes 3 0 0 3 3 – 9 0

11. Deszk 3 0 0 3 2 – 8 0

12. HTUS 3 0 0 3 1 – 9 0