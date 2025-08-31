augusztus 31., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Eseménydús meccsel zárult a vármegyei I. osztály fordulója

Négy gól, tizenegyes, kiállítás. Lejátszották a vármegyei I. osztály harmadik fordulójának utolsó meccsét, a Bordány négygólos meccsen tartotta otthon a három pontot.

Vajgely Pál

Egy mérkőzés maradt vasárnapra a vármegyei I. osztályból, ezen a Bordány a Szentesi Kinizsit fogadta. A vendégek szerezték meg a vezetést, viszont a Mol magyar kupában a második fordulóig jutó hazaiak Sahin-Tóth büntetőjével egyenlítettek. Nem sokkal később Bartucz Péter vívott kemény párharcot ellenfelével, ennek végén kiállította őt a játékvezető, így megfogyatkozott a Kurca-parti csapat. 

A Bordány szezonbeli második bajnokiját is megnyerte, a Szentesnek még nincs pontja.
A Bordány szezonbeli második bajnokiját is megnyerte, a Szentesnek még nincs pontja. Fotó: BSK

A szünet után Kovács Dávid távoli átlövésével újra vezetett a Bordány, amely negyed órával a vége előtt egy kontrát követően bebiztosította győzelmét. Ezzel a Bordány második bajnokiját is megnyerte, míg a Szentes első pontjaira várni kell a bajnokságban. 

DB Futball Bordány–Szentesi Kinizsi 3–1 (1–1)

Bordány, 250 néző. Vezette: Gargya Balázs – jól (Kiss R., Csöngető).
Bordány: Pintér – Márki, Meszes (Kovács K., 57.), Visnyei (Kártyás, 65.), Sahin-Tóth, Heipl Á. (Kovács D., a szünetben), Márton (Kovács Zs., 57.), Sárkány, Rádóczi (Rácz M., 65.), Krizs, Baranyi. Edző: Forgács Dávid.
Szentesi Kinizsi: Kotvics-Varga – ifj. Mihály, Mészáros, Rostás, Tóth I. (Ormándi, 80.), Illés, Bartucz P., Papp M. (Csáki, 31.), Lázi (Fűri, 67.), Balázs (id. Mihály, 55.), Vincze. Edző: Szöllősi Ferenc.
Gólszerzők: Sahin-Tóth (29., 11-esből), Kovács D. (47.), Kovács Zs. (76.), ill. Balázs (10.)
Kiállítva: Bartucz P. (35.).
Jók: Kovács D., Kártyás, Sárkány, Meszes, Pintér, ill. Kotvics-Varga, Mészáros, Rostás, ifj. Mihály. 
Forgács Dávid: – Végig domináltuk a meccset, sikerült ráerőltetni akaratunkat az ellenfelünkre, így megérdemelt győzelmet arattunk. 
Szöllősi Ferenc: – A jogos büntető ellenünk, és a "kicsit erős" piros lap ellenünk, na ez az, ami mi már nem bírunk el. Azon dolgozunk a következő napokban, hogy megforduljon a szerencsénk, hiszek benne, hogy együtt, a srácokkal sikerülhet! Gratulálok a Bordánynak!

A vármegyei I. osztály állása
    1.    Tiszasziget    3    3    0    0    15    –    4    9
    2.    Sándorfalva    2    2    0    0    7    –    1    6
    3.    Csongrád    3    2    0    1    7    –    4    6
    4.    Bordány    2    2    0    0    7    –    4    6
    5.    Makó    2    2    0    0    4    –    1    6
    6.    Algyő    2    1    1    0    3    –    0    4
    7.    Dorozsma    3    1    1    1    6    –    4    4
    8.    Mórahalom    3    1    1    1    6    –    9    4
    9.    SZEOL SC    3    0    1    2    3    –    11    1
    10.    Szentes    3    0    0    3    3    –    9    0
    11.    Deszk    3    0    0    3    2    –    8    0
    12.    HTUS    3    0    0    3    1    –    9    0

A 4. forduló programja:
Szombat, 16.30: Szentesi Kinizsi–Hódmezővásárhelyi TUS, Makó–M-Perfect Home-Algyő, Clean Star Complex Dorozsma–Csongrád-Draxi Gép Kft., Sándorfalva–Kéménygyártó-Mórahalom VSE. 17 óra: SZEOL SC-FK Szeged–Deszki SC. Vasárnap, 16.30: DB Futball Bordány–Tiszasziget.

 

