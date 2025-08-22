39 perce
Közel három évtized után nyert újra világbajnoki címet Magyarországnak a szegediek kajakosa
Az első döntőket rendezték a milánói világbajnokságon. Az MVM Szegedi VE versenyzői két érmet szereztek a vb első döntős napján, Csizmadia Kolos K1 200 méteren nyert, míg Balogh Gergely ezüstérmes lett a férfi kajaknégyessel.
A szerdai és csütörtöki előfutamokat követően pénteken már döntőket rendeztek a milánói gyorsasági kajak-kenu világbajnokságon. Az első érmekről döntő programsorozat mindegyik futamában volt magyar érdekeltség, többen pedig az MVM Szegedi VE versenyzői voltak érintettek. Csizmadia Kolos remekül vette az akadályokat K1 200 méteren, a döntőben pedig hamar látszott, hogy a Kavelasvili-vel sikerült meglépniük a mezőnytől. Csizmadia remek tempóban versenyzett, és az olasz riválisát is sikerült maga mögött tartania, és végül ezen a távon magabiztosnak mondható előnnyel, elsőnek ért célba – Magyarország legutóbb közel 30 éve, 1997-ben nyert utoljára világbajnoki címet ebben a számban.
Csizmadia Kolos: az élet visszaadott
– Nagyon sokat vártam erre, nagyon boldog vagyok. Érmet vihetek haza a kisfiamnak! A táv háromnegyedénél újraértékeltem, mi történik majd, de az utolsó negyven méteren eldöntöttem, nem rúgom be a hajót. Rengeteg áldozatot hoztam idén, az év elején az élet kicsit elvett tőlem, most ezt visszaadta! – mondta a finálét követően Csizmadia Kolos.
A férfi kajaknégyesek döntőjében ott volt a magyar egységben Balogh Gergely: a magyar hajó a portugálokkal vívott különcsatát, ám végül az Európa-bajnok portugálok 5 századmásodperccel jobbnak bizonyultak, így ezüstérmes lett a magyar férfi kajaknégyes az 500 méteres döntőben.
– Nem gondoltam volna, hogy így alakul majd a szezon, váratlanul ért, hogy most ezüstérmesek lettünk. Ez egy akkora győzelem számunkra, amit egy életen át nem felejtünk el – nyilatkozta Balogh Gergely.
Női kenuban az olimpiai, 500 méteres távon Nagy Bianka és Kiss Ágnes kettőse várhatta a döntőt. A lányok a nyolcas pályáról indultak, az ukránok hamar az élre álltak, és féltávnál ugyan negyedik helyen állt az MVM Szegedi VE párosa, ám végül nem tudtak a dobogóra állni, és ötödik helyen végeztek.
– Abban maradtunk, nem nézelődünk, ezt tartottam is. Mellettünk az ukránokat láttam, ők jól elmentek, de azt tudom mondani, mint Ági, igazából nem tudom, mi történt. A jobbos széllel egész évben vergődtünk, de másnak is nehezek a körülmények – mondta csalódottan Nagy Bianka.
Gyorsasági kajak-kenu világbajnokság, Milánó:
K–1 200. Világbajnok: CSIZMADIA KOLOS (MAGYARORSZÁG, Szegedi VSE, edző: Hüvös Viktor, Pál Zoltán) 34.29 másodperc, 2. Andrea Di Liberto (Olaszország) 34.54, 3. Badri Kavelasvili (Grúzia) 34.64
K–4 500. Vb: Portugália (Gustavo Goncalves, Joao Ribeiro, Messias Baptista, Pedro Casinha) 1:18.93 perc, 2. MAGYARORSZÁG (OPAVSZKY MÁRK, FODOR BENCE, BALOGH GERGELY, TAMÁSI ZSOBOR) 1:18.98, 3. Spanyolország (Adrian Del Rio, Alex Granieri, Carlos Arevalo, Rodrigo Germade) 1:19.33
C–2 500. Vb: Ljudmila Luzan, Irina Fedorjev (Ukrajna) 1:53.30, 2. Zoe Wojtyk, Katie Vincent (Kanada) 1:54.36, 3. Angels Moreno, Viktoriia Yarchevska (Spanyolország) 1:54.84, ...5. Kiss Ágnes, Nagy Bianka 1:55.11