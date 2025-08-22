Közel három évtized után nyert újra világbajnoki címet Magyarországnak a szegediek kajakosa

A szerdai és csütörtöki előfutamokat követően pénteken már döntőket rendeztek a milánói gyorsasági kajak-kenu világbajnokságon. Az első érmekről döntő programsorozat mindegyik futamában volt magyar érdekeltség, többen pedig az MVM Szegedi VE versenyzői voltak érintettek. Csizmadia Kolos remekül vette az akadályokat K1 200 méteren, a döntőben pedig hamar látszott, hogy a Kavelasvili-vel sikerült meglépniük a mezőnytől. Csizmadia remek tempóban versenyzett, és az olasz riválisát is sikerült maga mögött tartania, és végül ezen a távon magabiztosnak mondható előnnyel, elsőnek ért célba – Magyarország legutóbb közel 30 éve, 1997-ben nyert utoljára világbajnoki címet ebben a számban.

Csizmadia Kolos világbajnoki címe 1997 után hozott aranyérmet K1 200 méteren Magyarországnak. Fotó: Czeglédi Zsolt

Csizmadia Kolos: az élet visszaadott

– Nagyon sokat vártam erre, nagyon boldog vagyok. Érmet vihetek haza a kisfiamnak! A táv háromnegyedénél újraértékeltem, mi történik majd, de az utolsó negyven méteren eldöntöttem, nem rúgom be a hajót. Rengeteg áldozatot hoztam idén, az év elején az élet kicsit elvett tőlem, most ezt visszaadta! – mondta a finálét követően Csizmadia Kolos.

A férfi kajaknégyesek döntőjében ott volt a magyar egységben Balogh Gergely: a magyar hajó a portugálokkal vívott különcsatát, ám végül az Európa-bajnok portugálok 5 századmásodperccel jobbnak bizonyultak, így ezüstérmes lett a magyar férfi kajaknégyes az 500 méteres döntőben.

– Nem gondoltam volna, hogy így alakul majd a szezon, váratlanul ért, hogy most ezüstérmesek lettünk. Ez egy akkora győzelem számunkra, amit egy életen át nem felejtünk el – nyilatkozta Balogh Gergely.

Blogh Gergelyék egysége ezüstérmes lett a milánói vb-n. Fotó: Czeglédi Zsolt

Női kenuban az olimpiai, 500 méteres távon Nagy Bianka és Kiss Ágnes kettőse várhatta a döntőt. A lányok a nyolcas pályáról indultak, az ukránok hamar az élre álltak, és féltávnál ugyan negyedik helyen állt az MVM Szegedi VE párosa, ám végül nem tudtak a dobogóra állni, és ötödik helyen végeztek.

– Abban maradtunk, nem nézelődünk, ezt tartottam is. Mellettünk az ukránokat láttam, ők jól elmentek, de azt tudom mondani, mint Ági, igazából nem tudom, mi történt. A jobbos széllel egész évben vergődtünk, de másnak is nehezek a körülmények – mondta csalódottan Nagy Bianka.