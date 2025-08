Remek előjelekkel várhatja az év fő versenyét a szegedi atléta

Bronzérmet szerzett a 130. magyar országos bajnokságon Dobó Zsombor: az SZVSE atlétája a diszkoszvetők mezőnyében 58,20 méteres eredményével két métert javított a korábbi egyéni legjobbján, és magasan a legfiatalabbként végzett harmadik helyen a budapesti ob-n.

Dobó Zsombor a felnőtt ob-ról éremmel térhetett haza. Fotó: Magyar Atlétikai Szövetség

– Talán életem legjobb versenyzése volt, mentálisan nagyon rendben voltam. Csak több mint tíz évvel idősebb versenyzők előztek meg, akik nemzetközi szinten is nagyobb tapasztalattal és eredményességgel bírnak. Jó motivációszerzés volt az U20-as Eb-re, a kétméteres egyéni csúcsot követően úgy érzem, magabiztosabb leszek. Három ezer néző előtt versenyezhettünk, ez is motiváló volt, ez az eredmény pedig egy nagyszerű érzés – idézte fel a Nemzeti Atlétikai Központban történteket Dobó Zsombor.

Az SZVSE atlétájára csütörtöktől a szezon legfontosabb versenye, az U20-as Európa-bajnokság vár majd, ahol a felnőtt mezőnyhöz képest könnyebb, 1,75 kg-os szerrel dobnak.

– Szeretném kiemelni Balassa Levente sportpszichológust, valamint edzőmet, idősebb Eperjesi Lászlót, akikkel az volt a tervünk, hogy teljesen lazán állok oda ehhez a versenyhez. Harmonikusan tudtam versenyezni, a következő terv, hogy ezt megismételjem az Eb-n is. Próbálok erre visszagondolni, ha ez ezt tudom nyomatékosítani, akkor egy nagy eredmény is kijöhet – tette hozzá Zsombor.

Dobó Zsomboré az egyik legjobb idei eredmény

Ami az előzetes esélyeket illeti, Dobó Zsombor a második legjobb nevezési eredménnyel bír, miután idén 65,10 méteres rekordja van, ennél jobbat csak a holland Jarno van Daalen (66.31 méter) tud felmutatni a mezőnyből.

– Húsz fok körüli időjárást jósolnak, ilyenkor persze több melegítés kell majd. Bár gyakoroltuk, és nem is ment rosszul, de remélem, nem lesz eső, de próbáltam magam erre is felkészíteni, hogy vizes körben kell dobnunk. Csúcsformában érzem magam, ezt az ob is mutatja. Ha az egyéni csúcsom környékén dobok, akkor elégedett leszek – mondta a várakozásaival kapcsolatban Dobó Zsombor.

Az U20-as Eb-n a férfi diszkoszvetők selejtezőjét csütörtökön délután rendezik, ahonnan a legjobb 12 versenyző jut be a szombati döntőbe, ott pedig három dobást követően a legjobb nyolc folytathatja a versenyt.