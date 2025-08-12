Többet érzett az utolsó kísérletében az Eb-bronzérmes szegedi atléta

Nem a legideálisabb körülmények között zajlott a diszkoszvetők selejtezője a finnországi Tamperében megrendezett U20-as atlétikai Európa-bajnokságon. Az eső miatt a program is csúszott, és vizes dobókörben kellett helytállniuk a résztvevőknek. A korosztályos seregszemlét a második legjobb eredménnyel váró Dobó Zsombor ugyan próbált erre az eshetőségre is felkészülni, ám két érvénytelen kísérlettel kezdett, és a harmadik, utolsó dobásán múlt, hogy ott lehet-e a szám tizenkettes döntőjében.

Dobó Zsombor és edzője, ifj. Eperjesi László. Fotó: Magyar Atlétikai Szövetség

– Nagyon megzavart az eső, két érvénytelen kísérlettel kezdtem. Alapból csúszós volt a dobókör, erre még rájött az eső, gyakorlatilag estünk-keltünk a többiekkel. Két nagyon erős versenytársam három érvénytelen kísérlettel ki is esett, nekem viszont sikerült megoldanom harmadjára a továbbjutást. Hosszú volt a selejtező az eső miatt, fejben is rendeznem kellett a dolgokat, de a döntőre sikerült elfelejtenem a csütörtökön történteket, és higgadt fejjel sikerült odaállnom – kezdte lapunknak Dobó Zsombor, az SZVSE atlétája.

Dobó Zsombor: az utolsó kísérletben még több lett volna

A szombati döntőben is hasonló izgalmak következtek, az első kísérlet (56,81 méter) után két érvénytelen kísérlet következett, de így is bejutott a legjobb nyolc közé, majd jöttek a 60 méter feletti eredmények.

– Az első három kísérletben azzal kellett foglalkozzak, hogy bejussak a legjobb nyolc közé, nem is tudtam olyan erőt mutatni. Ezt követően sikerült összeszednem magamat, negyedikre kijött egy hatvanegy méter fölötti eredmény. Úgy érzem, az utolsó dobás kiszakadt, de egyben sajnálom is, mert nem éreztem rendesen kivitelezettnek. Ha az megvan, akkor azt gondolom, egy aranyérmes eredmény is benne lehetett volna – tette hozzá az SZVSE sportolója, aki végül 62,26 méterrel végzett a harmadik helyen. A számot a legjobb nevezési eredménnyel rendelkező holland Jarno van Daalen nyerte, aki negyedik kísérletére 63,18 métert ért el, ezzel a mezőnyben egyedüliként jutott 63 méter fölé. A holland atléta ezzel duplázott, hiszen súlylökésben is U20-as Európa-bajnok lett Tamperében.