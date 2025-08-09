Ezúttal is az utolsó kísérletre hagyta a legjobbat a szegedi atléta, ami dobogót ért számára

Egy roppant izgalmas selejtezőt követően jutott be a diszkoszvetők döntőjébe Dobó Zsombor a finnországi Tamperében zajló U20-as atlétikai Európa-bajnokságon. Az SZVSE atlétája két érvénytelen kísérletet követően az utolsó, harmadik gyakorlatával jutott be a legjobb tizenkettő közé, szombaton pedig jöhetett a finálé.

Dobó Zsombor bronzérmes lett a finnországi U20-as Európa-bajnokságon. Fotó: Magyar Atlétikai Szövetség

Dobó Zsombor utolsóra érte el a legjobb eredményét

Dobó Zsombor ezúttal elsőre megközelítette azt az eredményt, amellyel a döntőbe jutott, hiszen egy 56.81 méteres gyakorlattal kezdett. Ezt két érvénytelen kísérlet követte, de ez is elég volt számára ahhoz, hogy versenyben maradjon, és a legjobb nyolc között folytathassa. Negyedikre már egy 60 méter feletti eredmény jött (61.89 méter), ekkor másodi helyen állt a szegedi atléta, de jött a lengyel Jakub Rodziak, aki az ötödik körben 62.90 métert ért el, ezzel megelőzte Zsombort. Az SZVSE sportolójának ugyan sikerült javítania az utolsó kísérletére, de 62,26 méteres eredményével nem tudta megelőzni lengyel riválisát, így harmadik helyen zárt, azaz bronzérmes lett az U20-as atlétikai Európa-bajnokságon.

A számot a legjobb nevezési eredménnyel rendelkező holland Jarno van Daalen nyerte, aki negyedik kísérletére 63,18 métert ért el, ezzel a mezőnyben egyedüliként jutott 63 méter fölé. A holland atléta ezzel duplázott, hiszen súlylökésben is U20-as Európa-bajnok lett Tamperében.

U20-as atlétikai Európa-bajnokság, diszkoszvetés, döntő

1. Jarno van Daalen 63,18 méter. 2. Jakub Rodziak 62,90 méter. 3. Dobó Zsombor 62,26 méter. 4. Mico Lampinen 61,56 méter. 5. Manu Kankaanniemi 59.37 méter. 6. Ciaran Crampton 57,76 méter. 7. Samuel Conjungo 57,58 méter. 8. Sten-Erik Iir 57,76 méter. 9. William Wolzenburg 56,17 méter. 10. Francesco D'Angelo 53,81 méter. 11. Jaco Foord 51,34 méter. 12. Augusto Cecchetti 48,94 méter.