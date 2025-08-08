Szívinfarktus közeli állapotok voltak a szegedi atléta selejtezőjén

A finnországi Tamperében elkezdődött az idei U20-as atlétikai Európa-bajnokság, amelynek első versenynapján máris dobókörbe állt az SZVSE atlétája, Dobó Zsombor. A szegedi versenyző a diszkoszvetők mezőnyében a második legjobb nevezési eredménnyel rendelkezett, 65,10 méteres egyéni rekordja van az idei évről. A kontinenstorna rajta előtt Zsombor lapunknak elmondta, ha az egyéni csúcsa környékén tud végezni, akkor elégedett lesz a versenyzéssel.

Dobó Zsombornak ilyen körülmények között kellett helytállnia az U20-as Eb-n. Fotó: atletika.hu

Dobó Zsombor sorsa az utolsó kísérleten dőlt el

Az időjárás valóban tényező lett a csütörtöki selejtezőben, amelyet Zsombor a B csoportban kezdhetett meg. A délutáni programot egy esőszünet is megszakította, de a kör később felszáradt. Az SZVSE atlétája elmondta, előzetesen próbálták ezt az eshetőséget is szimulálni, ám Tamperében két érvénytelen kísérlettel kezdett a felnőtt magyar országos bajnokságon a múlt hétvégén bronzérmet szerzett atléta. Dobó Zsombornak így egyetlen kísérlete maradt arra, hogy bebiztosítsa a továbbjutását a szám döntőjében, 57.36 méteres eredményével végül csoportja negyedik helyén, összességében pedig a nyolcadik helyen zárt.

– A délutáni programot esőszünet zavarta meg. Varga Ivánnak mindene elázott, esős versenytapasztalatokat gyűjtött. Dobó Zsombort is megzavarta az eső, de az újra kisütő nap felszárította a kört, és harmadikra megmentett mindenkit a szívinfarktustól – számolt be az első nap történéseiről a szövetség oldalán Scherer Tamás csapatvezető.

A diszkoszvetők döntőjét szombaton 16.15-től rendezik Tamperében, a 12 fős mezőnyből három kísérletet követően a legjobb nyolc csatázhat majd tovább az érmekért.

U20-as atlétikai Európa-bajnokság, diszkoszvetés, selejtező:

1. Jakub Rodziak 61.59 méter, 2. Jarno van Daalen 60.73 méter. 3. Mico Lampinen 60.47 méter. 4. Cian Crampton 57.94 méter. 5. Willim Wolzenburg 57.91 méter. 6. Samuel Conugo 57.78 méter. 7. Sten-Erik Iir 57.64 méter. 8. Dobó Zsombor 57.36 méter. 9. Manu Kankaanniemi 56.01 méter. 10. Jacob Foord 55.26 méter. 11. Francesco D'Angelo 54.21 méter. 12. Augusto Cecchetti 53.79 méter.