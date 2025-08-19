augusztus 19., kedd

Huba névnap

25°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Madridi futballcsapat játszik a főtábláért Szegeden

Címkék#Nyeman Grodno#Európai Konferencialiga#Szeged

Már egy hónapja Szeged a második otthona a fehérorosz labdarúgócsapatnak. A Nyeman Grodno a Szent Gellért Fórumban játssza a hazai mérkőzéseit a nemzetközi kupában. Az Európai Konferencialiga harmadik fordulójában a főtáblára jutásért a spanyol Rayo Vallecano Szegeden lép pályára ellenük.

Becsei Dávid

2023-ban egész Magyarország szomorkodott a KÍ Klaksvík csodája miatt, amit a Ferencváros ellen mutattak be Turi Gézáék. A feröeri együttes az elmúlt héten ismét hazánkba érkezett, ráadásul Szegedre. A Szent Gellért Fórumban a Nyeman Grodno fogadta őket miután idegenben 2–0-s vereséget szenvedtek a fehéroroszok. A Nyeman a 80. és a 84. percben szerzett góllal kiegyenlítette a párharcot, a hosszabbítás nem hozott döntést, a büntetőpárbajban pedig 5–4-re nyertek a "hazaiak". Mindezek után a Rayo Vallecano Szegeden kezdi a Nyeman Grodno elleni Európai Konferencialiga-párharcot csütörtökön 20 órakor a főtáblára jutásért.

Európai Konferencialiga-mérkőzés helyszíne lesz a Szent Gellért Fórum.
Az Európai Konferencialiga főtáblája a tét a Nyeman Grodno meccsén, a Rayo Vallecano Szegeden tér vissza a nemzetközi porondra 25 év után.
Fotó: Karnok Csaba

A Rayo Vallecano pénteken este a La Liga nyitófordulójában 3–1-re győzött a városi rivális Girona vendégeként, az Európai Konferencialiga küzdelmeibe most csatlakoznak be Szegeden. A madridi együttes 25 év után jutott ki ismét a nemzetközi kupaporondra. A szegedi mérkőzést zárt kapuk mögött rendezik meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu