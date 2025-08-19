Madridi futballcsapat játszik a főtábláért Szegeden

2023-ban egész Magyarország szomorkodott a KÍ Klaksvík csodája miatt, amit a Ferencváros ellen mutattak be Turi Gézáék. A feröeri együttes az elmúlt héten ismét hazánkba érkezett, ráadásul Szegedre. A Szent Gellért Fórumban a Nyeman Grodno fogadta őket miután idegenben 2–0-s vereséget szenvedtek a fehéroroszok. A Nyeman a 80. és a 84. percben szerzett góllal kiegyenlítette a párharcot, a hosszabbítás nem hozott döntést, a büntetőpárbajban pedig 5–4-re nyertek a "hazaiak". Mindezek után a Rayo Vallecano Szegeden kezdi a Nyeman Grodno elleni Európai Konferencialiga-párharcot csütörtökön 20 órakor a főtáblára jutásért.

Az Európai Konferencialiga főtáblája a tét a Nyeman Grodno meccsén, a Rayo Vallecano Szegeden tér vissza a nemzetközi porondra 25 év után.

Fotó: Karnok Csaba

A Rayo Vallecano pénteken este a La Liga nyitófordulójában 3–1-re győzött a városi rivális Girona vendégeként, az Európai Konferencialiga küzdelmeibe most csatlakoznak be Szegeden. A madridi együttes 25 év után jutott ki ismét a nemzetközi kupaporondra. A szegedi mérkőzést zárt kapuk mögött rendezik meg.