Madridi futballcsapat játszik a főtábláért Szegeden
Már egy hónapja Szeged a második otthona a fehérorosz labdarúgócsapatnak. A Nyeman Grodno a Szent Gellért Fórumban játssza a hazai mérkőzéseit a nemzetközi kupában. Az Európai Konferencialiga harmadik fordulójában a főtáblára jutásért a spanyol Rayo Vallecano Szegeden lép pályára ellenük.
2023-ban egész Magyarország szomorkodott a KÍ Klaksvík csodája miatt, amit a Ferencváros ellen mutattak be Turi Gézáék. A feröeri együttes az elmúlt héten ismét hazánkba érkezett, ráadásul Szegedre. A Szent Gellért Fórumban a Nyeman Grodno fogadta őket miután idegenben 2–0-s vereséget szenvedtek a fehéroroszok. A Nyeman a 80. és a 84. percben szerzett góllal kiegyenlítette a párharcot, a hosszabbítás nem hozott döntést, a büntetőpárbajban pedig 5–4-re nyertek a "hazaiak". Mindezek után a Rayo Vallecano Szegeden kezdi a Nyeman Grodno elleni Európai Konferencialiga-párharcot csütörtökön 20 órakor a főtáblára jutásért.
A Rayo Vallecano pénteken este a La Liga nyitófordulójában 3–1-re győzött a városi rivális Girona vendégeként, az Európai Konferencialiga küzdelmeibe most csatlakoznak be Szegeden. A madridi együttes 25 év után jutott ki ismét a nemzetközi kupaporondra. A szegedi mérkőzést zárt kapuk mögött rendezik meg.
