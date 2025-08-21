Már a Szent Gellért Fórumban gyakorolt a madridi csapat

Két kört már sikeresen vett a fehérorosz Nyeman Grodno az Európai Konferencialiga selejtezőjében, így egészen a play-off körig jutott a sorozatban. A főtábláért vívott párharc során a Nyeman Grodno ellenfele a spanyol élvonalban, a La Ligában legutóbb nyolcadik helyen végzett Rayo Vallecano lesz.

A Rayo Vallecano már az Európai Konferencialiga selejtezőjének szegedi helyszínén tartott edzést. Fotó: Rayo Vallecano

Mivel a fehérorosz csapatok semleges helyszínen kell, hogy lejátsszák európai kupameccseiket, így a Nyeman Grodno a korábbiakat folytatva a madridi csapatot is a Szent Gellért Fórumban fogadják. A párharc első meccsét csütörtökön 20 órától rendezik Szegeden, azonban az UEFA szabályozásai miatt zárt kapuk mögött bonyolítják le a meccset.

A főtábla a tét az Európai Konferencialiga-párharcban

A Rayo szerdán érkezett meg Szegedre, és meg is tartotta az első foglalkozását a Tisza-parti létesítményben. A Rayo legértékesebb játékosa az a román Andrei Ratiu, akinek értéke meghaladja a teljes Nyeman Grodno értékét, hiszen a La ligában az év csapatába is beválasztott védő 12 millió eurót ér, szemben a fehérorosz csapat 4,7 millió eurójával.

A párharc tétje egyébként a főtáblás szereplés, a mai, szegedi mérkőzést követően a két csapat augusztus 28-án, Madridban játssza majd a visszavágót a 14 ezer fő befogadására alkalmas Estadio de Vallecasban. A Rayora hétvégén még egy idegenbeli bajnoki vár majd a két nemzetközi kupameccs között, hétfőn a Bajnokok Ligája-induló Athletic Bilbao otthonában folytatják a szezont.