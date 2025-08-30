57 perce
Ismét az angol válogatottban szerepelhet a szegedi futballista
Hamarosan egy németországi torna vár rájuk. Farkas Erik újból meghívót kapott az angol korosztályos válogatottba, ám ezúttal már az egyel idősebbek között szerepelhet.
Kihirdette 23 fős keretét az angol U17-es válogatott szövetségi kapitánya. Liam Bramley névsorában ott van a Liverpool szegedi játékosa, Farkas Erik is, a 15 éves játékos így a tavaszhoz képest már az egyel idősebb korosztály válogatottjában szerepelhet. A karrierjét a SZEOL SC-ben kezdő játékos tavasszal a nagy múltra visszatekintő, franciaországi tornán debütálhatott az angol válogatottban, akkor az U16-osok között szerepelhetett. Szeptember elején egy németországi tornán vesz részt az angol U17-es válogatottal, amely a házigazda csapat mellett Venezuela és Izrael ellen játszik felkészülési mérkőzést, majd októberben a korosztály jövőre esedékes Európa-bajnokságának selejtezői kezdődnek meg a csapat számára.
Farkas Erik játszhat a felnőtt magyar válogatottban
Farkas Erik a nyár során felkészülési mérkőzésen már a Liverpool U18-as csapatában is pályára léphetett, a Fleetwood ellen egy félidőt töltött a pályán.
A fiatal szegedi középpályás nemrég az MLSZ közgyűlésén is szóba került, a szervezet első embere, Csányi Sándor elmondta, a szövetség szeretné, hogy felnőtt szinten a magyar válogatottban játsszon Farkas Erik. Erre egyébként a szabályok szerint megvan a lehetősége, a közelmúltban a Dárdai-fiúk mutattak erre példát, akik játszottak a korosztályos német válogatottakban, ám felnőttként a magyar csapatot erősítik.