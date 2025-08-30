Ismét az angol válogatottban szerepelhet a szegedi futballista

Kihirdette 23 fős keretét az angol U17-es válogatott szövetségi kapitánya. Liam Bramley névsorában ott van a Liverpool szegedi játékosa, Farkas Erik is, a 15 éves játékos így a tavaszhoz képest már az egyel idősebb korosztály válogatottjában szerepelhet. A karrierjét a SZEOL SC-ben kezdő játékos tavasszal a nagy múltra visszatekintő, franciaországi tornán debütálhatott az angol válogatottban, akkor az U16-osok között szerepelhetett. Szeptember elején egy németországi tornán vesz részt az angol U17-es válogatottal, amely a házigazda csapat mellett Venezuela és Izrael ellen játszik felkészülési mérkőzést, majd októberben a korosztály jövőre esedékes Európa-bajnokságának selejtezői kezdődnek meg a csapat számára.

Farkas Erik az U17-es angol válogatottal játszhat egy németországi tornán. Fotó: Mondial Football Montaigu

Farkas Erik játszhat a felnőtt magyar válogatottban

Farkas Erik a nyár során felkészülési mérkőzésen már a Liverpool U18-as csapatában is pályára léphetett, a Fleetwood ellen egy félidőt töltött a pályán.

A fiatal szegedi középpályás nemrég az MLSZ közgyűlésén is szóba került, a szervezet első embere, Csányi Sándor elmondta, a szövetség szeretné, hogy felnőtt szinten a magyar válogatottban játsszon Farkas Erik. Erre egyébként a szabályok szerint megvan a lehetősége, a közelmúltban a Dárdai-fiúk mutattak erre példát, akik játszottak a korosztályos német válogatottakban, ám felnőttként a magyar csapatot erősítik.