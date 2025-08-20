augusztus 20., szerda

Férfi vízilabda OB I.

2 órája

Bajnoki bronzérmes kapust igazolt a Metalcom Szentes

Címkék#Metalcom Szentes#Grieszbacher Márk#OB I#vízilabda

Második nyári érkezőjét jelentette be az államalapítás ünnepének napján a Metalcom Szentes. A férfi vízilabda OB I. 2024–2025-ös idényét a kilencedik helyen záró Kurca-parti együttesben folytatja a pályafutását a Miskolc kapusa, Grieszbacher Márk.

Becsei Dávid

Bajnoki bronzérmes kapust igazolt a Metalcom Szentes. Grieszbacher Márk a férfi vízilabda OB I. 2023–2024-es kiírásában a harmadik helyezett OSC első számú kapusa volt. A 25 éves hálóőr Szentesre viszont már Miskolcról érkezett ezen a nyáron, míg korábban megforduló Kaposváron és a KSI-ben is. A vízilabdával Százhalombattán ismerkedett meg, eredetileg centernek készült, de nem volt erőssége az úszás, míg a védés jól ment neki.

Grieszbacher Márk a férfi vízilabda OB I.-ben szereplő Metalcom Szentesbe igazolt.
Grieszbacher Márk a férfi vízilabda OB I. 2023–2024-es kiírásában a bronzérmes OSC-t erősítette.
Fotó: Török János

2023-ban az Eger játékosaként ugrott medencébe a Komjádi Kupában, elnyerte a bajnokság legjobb kapusának járó Bródy György Vándordíjat. A hevesiek ezüstérmesek voltak a Ferencváros mögött és a Szegedi Vízipóló Suli előtt.

– Július végén vágtunk neki a munkának, előtte volt időnk feltöltődni, kikapcsolódni, de bármelyik vízilabdázót megkérdezzük, nem az alapozás a kedvenc időszaka (nevet). Az első hetek mindig nehezek, aztán nő az edzésintenzitás, viszont fejben kell átállni és felvenni a ritmust a bajnokságra – osztotta meg a felkészülési időszak első feladatait a szurkolókkal a klubhonlapon a szentesiek új kapusa, Grieszbacher Márk.

Kupameccsekkel hangolnak a férfi vízilabda OB I.-re

A Metalcom Szentes a Magyar Kupa csoportkörében jövő szombaton 18 órától  a Debrecen, majd vasárnap 17 órától a Semmelweis OSC ellen ugrik medencébe hazai környezetben. A legjobb nyolc közé a trió első helyezettje jut tovább.

– Olyan szempontból kedvező lesz számunkra, hogy az OSC-vel egy csoportba kerültünk a Kupában és majd azt követően egy hét múlva a bajnokságot is ellenük indítjuk. Ez egy jó erőfelmérő lesz. Alapvetően a Magyar Kupából is megpróbáljuk a legtöbbet kihozni, hiszen hazai közönség előtt szerepel majd a csapat – jegyezte meg a 25 éves kapus.

A Metalcom Szentes első nyári igazolása Pellei Frank volt, aki három év kaposvári játék után tért vissza nevelő gyesületébe.

 

