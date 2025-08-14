Nemzetközi ökölvívó tehetségek csaptak össze Szegeden

Magyar öklözők mellett Romániából, Ausztriából és Szlovákiából is érkeztek sportolók a Szegedre hetedik alkalommal megrendezett Fesztivál Kupa Nemzetközi Ökölvívó Tornára. A hivatalos programban nagyjából ötven mérkőzést rendeztek az U12-es korosztálytól az elit kategóriáig.

Forrás: a Boxvilág SE Facebook-oldala

A Fesztivál Kupa különdíjasai:

Legjobb U13: Susik Bence

Susik Bence Legjobb U15: Kozák Norbert

Kozák Norbert Legjobb női versenyző: Tajti Fanni

Tajti Fanni Legjobb U17: Szilágyi Gellért (Szeged Box Club)

Szilágyi Gellért (Szeged Box Club) Legjobb elit versenyző: Simon Márkó

Simon Márkó Legjobb külföldi versenyző: Gogan Ciprian

Gogan Ciprian Legjobb hazai versenyző: Kolozsi Péter

A versenyprogramot megelőzően a Boxvilág SE edzőtermében technikai minimumvizsgákat tartottak a leendő versenyzők számára, és itt kapott helyet a Dél-Alföldi régiós értekezlet is. Rengeteg nézőt vonzott a kétnapos esemény, akik különleges hangulatban szurkolhattak a belvárosban.

A Fesztivál Kupa szegedi sikerei

Ami pedig a szegedi eredményeket illeti, a Boxvilág SE fiatalja, Horváth Marcell élete első versenyén állt a kötelek közé az U13-as korosztály 40 kilogrammos súlycsoportjában. Kolozsi Pétert választották meg a legjobb hazai versenyzőnek, miután az első napon meggyőző fölénnyel hozta mérkőzését, a második napon pedig felnőtt ellenfelet utasított maga mögé. Az U15-ös 60 kilósok között Halasi Sami kiütéssel nyert szombaton, majd vasárnap ezüstérmes lett. A Boxvilág SE három öklözője is bemutató mérkőzésen harcolt a ringben. Az elit kategória 75 kilós súlycsoportjában Sisák Előd a második menetben feladásra kényszerítette az ellenfelét, míg Aknai Dávid (U19, 65 kg) és Nagy Magor (U15, 60 kg) szintén bemutató során vívott színvonalas mérkőzéseket képzett, erős vetélytársakkal szemben.

Éremeső zúdult az SZBC-re

A Szeged Box Club ökölvívói hét arany- és öt ezüstéremmel zárták a Fesztivál Kupát. Kétszer is a dobogó tetejére állhatott fel Szilágyi Gellért, aki egy különdíjat is bezsebelt. Aranyéremmel zárt Dragon Botond, Halil Ninaj és Ménesi Nándor is, míg László Géza vitrinjébe egy-egy arany- és ezüstérem került az Árpád térről. Az ezüstérmesek táborát erősítette az SZBC-ből még Palotás Zoltán és Kómár Alexandra, míg bemutató mérkőzésen lépett a kötelek közé Deák Fanni és Hajdúk Maja.