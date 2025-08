Kihagyja a kétszeres világbajnok a szabadedzést a Hungaroringen

Ismét felbőgnek a motorok a Hungaroringen, jön ugyanis a 40. alkalommal megrendezett Forma 1-es Magyar Nagydíj. A hétvége nyitányaként megrendezett első szabadedzés előtt azonban egy váratlan pilótacsere is történt, Fernando Alonso ugyanis hátproblémái miatt nem vesz részt a gyakorláson. Helyette Felipe Drugovich vesz részt a szabadedzésen.

Fernando Alonso kihagyja a Forma 1-es hétvége első szabadedzését. Fotó: Földi Imre

– A Belga Nagydíjat követő napokban Fernando Alonsót izomsérüléssel kezelték a hátán. Délelőtt folytatódik a kezelése, ezért úgy döntött, kihagyja az első szabadedzést. Felipe Drugovich fog vezetni az első szabadedzésen Lance Stroll mellett. A Fernando második szabadedzésen és a hétvége hátralévő részén való részvételéről szóló döntést később hozzuk meg – írta az Aston Martin istálló.

Nem ismeretlen a Forma 1-es beugró

Felipe Drugovich az Aston Martin hivatalos tartalékversenyzője, aki már korábban is helyettesítette az állandó versenyzőket, igaz, élesben még nem. Két éve Lance Stroll csuklósérülésekor is ő ugrott be a bahreini előszezoni teszten, ám a debütálására nem került sor, mert a kanadai hamar visszatért a műtétje után. Legutóbb Barcelonában sem jutott neki szerep, mivel Stroll akkor az időmérő után lépett vissza a folytatástól, és ilyenkor már nem lehet helyettesítő versenyzőt bevetni. Drugovich a 34-es rajtszámmal lesz ott a mezőnyben.

A Hungaroringen pénteken 16.45-től rendezik majd a második szabadedzést, szombaton 12.15-től jön a harmadik gyakorlás, míg 15.15-től rendezik az időmérőt. A 40. Magyar Nagydíj futamát vasárnap 15 órától rendezik meg.