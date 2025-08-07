Tovább írhatja sportága történelmét a szegedi versenyző

Már az előző Világjátékokon való részvétele is történelmi tett volt, hiszen Gardi Dominika volt az első magyar görkorcsolyázó, aki részt vehetett a sportág legrangosabb eseményének számító viadalon. Birminghamben egy hetedik helyezést sikerült elérnie a szegedi versenyzőnek, most pedig azzal a céllal utazott ki a kínai Csengtuban esedékes világjátékokra, hogy szeretné túlszárnyalni ezt az eredményt. Gardi Dominika idén tavasszal súlyos sérülést szenvedett, a világkupa portugáliai állomása a kórházban végződött számára.

Gardi Dominika elindult az idei világjátékok helyszínére. Fotó: Gardi János

Öt számban indul Gardi Dominika

A német Geisingen csapatában versenyző szegedi sportoló tavaly egy olaszországi versenyen biztosította be a kvótáját az idei világjátékokra, amelyen 110 országból több mint négyezer sportoló vesz részt. A 72 fős magyar csapat 19 sportágban versenyez majd Szecsuán tartomány fővárosában, ott lesz az SZVSE tájfutója, Jónás Ferenc is – ebben a sportágban lesz az első magyar érdekeltségű eredményhirdetés.

Gardi Dominika összesen öt versenyszámban áll majd rajthoz Kínában, augusztus 12-én és 13-án az utcai távokon, míg augusztus 14-és 15-én a pályaversenyeken indul, ezek mellett pedig az 1000 méteres futamban lesz érintett.

A magyar küldöttség 2022-ben szerepelt a legeredményesebben a Világjátékokon: 11 arannyal, 7 ezüsttel és 9 bronzzal zárt az egyesült államokbeli Birminghamben.