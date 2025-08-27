A sportág legrangosabb versenyével még nem ért véget az évad a sportág szegedi kiválóságának

Áprilisban súlyos versenybalesetet szenvedett Gardi Dominika. A szegedi görkorcsolyázó már korábban kvalifikálta magát a sportág legrangosabb eseményére, a kínai világjátékok előtt azonban a sérülést követően nagyon kevés ideje maradt a felkészülésre. Csengtuban öt számban versenyzett, ezek közül a legjobban a pályaverseny eliminációs futama sikerült számára, ahol a kilencedik helyen végzett.

Gardi Dominika szereplését a tavaszi sérülése befolyásolta. Fotó: Molnár Ádám, Nemzeti Versenysport Szövetség

– Sajnos nagyon közbeszólt ez az eset, elégedetlen és csalódott vagyok a versennyel kapcsolatban. A legjobb eredményem egy kilencedik hely lett, ami az előzményeket figyelembe véve abszolút reális, még ha bíztam is benne, hogy jobban alakul majd. Négy-öt hét teljes pihenőm volt, de ennél több időbe telt, mire a teljes edzésmunkába visszaállhattam. Sérülés nélkül sem lett volna könnyű dolog ennél szebb helyezéseket elérni – összegzett Gardi Dominika.

Gardi Dominika ebből is tanulna

Az év fő versenyét követően sincs megállás számára, hamarosan ugyanis világbajnokságot rendeznek, szintén Kínában, ám nem a világjátékok helyszínén.

– Minden egyes futamból lehet tanulni, akármilyen formában és állapotban is van az ember. Én is ezt teszem, megpróbálok készen állni a vb-re. Az első világjátékokon a legelső távon éreztem, hogy magával ragadott, micsoda eseményen is veszek részt. Az újdonság érzete most nem volt meg, bíztam benne, hogy legalább egy táv úgy sikerül, ahogy szerettem volna. Folytattuk az edzésmunkát, és meglátjuk, ez mire lesz elég a vb-n. Hat számban versenyzek majd, egy maraton is lesz, viszont több napon keresztül rendezik a vb-t, mint a világjátékokat, itt egy hét alatt lesz hat versenyem – zárta Gardi Dominika.