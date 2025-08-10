Félezer szurkoló előtt sem hibázott a HFC – galériával

Tikkasztó hőségben nem bízta a véletlenre a HFC és egyből letámadta a Csepelt. A 8. percben Sipos gólba tartó fejese még megpattant egy hazai védőn, 1–0. Az előny ellenére is támadásban maradtak a hazaiak, de elszórakozták lehetőségeiket, miközben a vendégek egy szöglet utáni fejesgóllal egyenlítettek a 13. minutumban. Az egyenlítés miatt sem tört meg a vásárhelyiek játéka, folytatták az agresszív letámadásokat. Nem is kellett sokat várni az újabb vezető gólra, a 16. percben a két gyors ember, Gréczi és Hajnal hozta össze, előbbi asszisztjából utóbbi fejezte be higgadtan a támadást középről, 2–1.

A fehér mezes HFC sok gólhelyzetet kidolgozva rúgott négy gólt a Csepel ellen az NB III.-ban.

Fotó: Karnok Csaba

A vendégek előtt is akadtak gólhelyzetek, leginkább pontrúgásokból, míg hazai részről Ilyés hagyott ki egy ziccert a második félidő elején. A 70. minutumban Gréczi növelte kettőre a hazai előnyt, majd tíz perccel később Halácsi fordult le Herczeg Leventéről és egy az egyben mehetett Czinanóval, 3–2. A hajrában Herczeg jóvátette korábbi hibáját, kiindította Nagyot, aki a kivetődő kapus alatt a hálóba gurított, 4–2.

Még a ráadásban is veszélyes volt a HFC

A hosszabbításban még több gólt is rúghatott volna a HFC, erre a negyedik fordulóban vasárnap 17.30-tól Dabason lehet majd lehetősége.