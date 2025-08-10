1 órája
Félezer szurkoló előtt sem hibázott a HFC – galériával
Megszakította a Csepel veretlenségi sorozatát, míg a sajátját továbbírta 4–2-es győzelmével a Hódmezővásárhelyi FC nagyjából félezer szurkoló előtt hazai környezetben a labdarúgó NB III. Dél-keleti csoportjának harmadik fordulójában. Ezzel a Gyula mellett már csak a HFC veretlen a csoportban a Monor és a Gyula mellett.
Már tíz rúgott gólnál tart a fehér mezes HFC három forduló után az NB III.-ban.
Fotó: Karnok Csaba
Tikkasztó hőségben nem bízta a véletlenre a HFC és egyből letámadta a Csepelt. A 8. percben Sipos gólba tartó fejese még megpattant egy hazai védőn, 1–0. Az előny ellenére is támadásban maradtak a hazaiak, de elszórakozták lehetőségeiket, miközben a vendégek egy szöglet utáni fejesgóllal egyenlítettek a 13. minutumban. Az egyenlítés miatt sem tört meg a vásárhelyiek játéka, folytatták az agresszív letámadásokat. Nem is kellett sokat várni az újabb vezető gólra, a 16. percben a két gyors ember, Gréczi és Hajnal hozta össze, előbbi asszisztjából utóbbi fejezte be higgadtan a támadást középről, 2–1.
A vendégek előtt is akadtak gólhelyzetek, leginkább pontrúgásokból, míg hazai részről Ilyés hagyott ki egy ziccert a második félidő elején. A 70. minutumban Gréczi növelte kettőre a hazai előnyt, majd tíz perccel később Halácsi fordult le Herczeg Leventéről és egy az egyben mehetett Czinanóval, 3–2. A hajrában Herczeg jóvátette korábbi hibáját, kiindította Nagyot, aki a kivetődő kapus alatt a hálóba gurított, 4–2.
Még a ráadásban is veszélyes volt a HFC
A hosszabbításban még több gólt is rúghatott volna a HFC, erre a negyedik fordulóban vasárnap 17.30-tól Dabason lehet majd lehetősége.
Második hazai bajnokiján is négyet gólt szerzett a HFCFotók: Karnok Csaba
Szűcs Róbert: – Ez már a negyedik mérkőzésünk volt sorozatban, úgyhogy a hatvanadik perc környékén éreztem egy kis fáradtságot a csapaton, de ezen gyorsan átlendültünk, majd a szurkolóinkat is kiszolgálva magabiztos sikert arattunk.
Hódmezővásárhelyi FC–Csepel 4–2 (2–1)
Labdarúgás, NB III., Dél-keleti csoport, 3. forduló. Hódmezővásárhely, 500 néző. Vezette: Molnár Réka (Juhász B., Derda).
HFC: Czinanó – Gréczi (Hegedűs M., 77.), Zana, Herczeg, Török (Illés R., 77.), Sipos G. (Marsa, 61.), Hajnal (Guth, 61.), Tóth P. (Nagy R., a szünetben), Ilyés, Zámbori D., Sági. Edző: Szűcs Róbert.
Csepel: Kiszely – Kubitsch, Dunai,Bende, Tóth L. (Szűcs L., 69.), Bencsetler (Csákány, a szünetben), Túri, Katkó (Guiliani, a szünetben), Halácsi, Sükösd (Mészáros L., a szünetben), Pintér (Fésű, 72.). Edző: Takács László.
Gólszerzők: Bencsetler (8. – öngól), Hajnal (16.), Gréczi (70.), Nagy R. (87.), ill. Bende (13.), Halácsi (80.).
Az SZVSE gyengén játszva 1–0-ra kikapott itthon a Martfűtől.
