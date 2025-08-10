augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

33°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgó NB III.

1 órája

Félezer szurkoló előtt sem hibázott a HFC – galériával

Címkék#HFC#NB III#Csepel#labdarúgás

Megszakította a Csepel veretlenségi sorozatát, míg a sajátját továbbírta 4–2-es győzelmével a Hódmezővásárhelyi FC nagyjából félezer szurkoló előtt hazai környezetben a labdarúgó NB III. Dél-keleti csoportjának harmadik fordulójában. Ezzel a Gyula mellett már csak a HFC veretlen a csoportban a Monor és a Gyula mellett.

Becsei Dávid
Félezer szurkoló előtt sem hibázott a HFC – galériával

Már tíz rúgott gólnál tart a fehér mezes HFC három forduló után az NB III.-ban.

Fotó: Karnok Csaba

Tikkasztó hőségben nem bízta a véletlenre a HFC és egyből letámadta a Csepelt. A 8. percben Sipos gólba tartó fejese még megpattant egy hazai védőn, 1–0. Az előny ellenére is támadásban maradtak a hazaiak, de elszórakozták lehetőségeiket, miközben a vendégek egy szöglet utáni fejesgóllal egyenlítettek a 13. minutumban. Az egyenlítés miatt sem tört meg a vásárhelyiek játéka, folytatták az agresszív letámadásokat. Nem is kellett sokat várni az újabb vezető gólra, a 16. percben a két gyors ember, Gréczi és Hajnal hozta össze, előbbi asszisztjából utóbbi fejezte be higgadtan a támadást középről, 2–1.

A Gyula és a Monor mellett már csak a fehér mezes HFC veretlen az NB III. Dél-keleti csoportjában.
A fehér mezes HFC sok gólhelyzetet kidolgozva rúgott négy gólt a Csepel ellen az NB III.-ban.
Fotó: Karnok Csaba

A vendégek előtt is akadtak gólhelyzetek, leginkább pontrúgásokból, míg hazai részről Ilyés hagyott ki egy ziccert a második félidő elején. A 70. minutumban Gréczi növelte kettőre a hazai előnyt, majd tíz perccel később Halácsi fordult le Herczeg Leventéről és egy az egyben mehetett Czinanóval, 3–2. A hajrában Herczeg jóvátette korábbi hibáját, kiindította Nagyot, aki a kivetődő kapus alatt a hálóba gurított, 4–2.

Még a ráadásban is veszélyes volt a HFC

A hosszabbításban még több gólt is rúghatott volna a HFC, erre a negyedik fordulóban vasárnap 17.30-tól Dabason lehet majd lehetősége.

Második hazai bajnokiján is négyet gólt szerzett a HFC

Fotók: Karnok Csaba

Szűcs Róbert: – Ez már a negyedik mérkőzésünk volt sorozatban, úgyhogy a hatvanadik perc környékén éreztem egy kis fáradtságot a csapaton, de ezen gyorsan átlendültünk, majd a szurkolóinkat is kiszolgálva magabiztos sikert arattunk.

Hódmezővásárhelyi FC–Csepel 4–2 (2–1)
Labdarúgás, NB III., Dél-keleti csoport, 3. forduló. Hódmezővásárhely, 500 néző. Vezette: Molnár Réka (Juhász B., Derda).
HFC: Czinanó – Gréczi (Hegedűs M., 77.), Zana, Herczeg, Török (Illés R., 77.), Sipos G. (Marsa, 61.), Hajnal (Guth, 61.), Tóth P. (Nagy R., a szünetben), Ilyés, Zámbori D., Sági. Edző: Szűcs Róbert.
Csepel: Kiszely – Kubitsch, Dunai,Bende, Tóth L. (Szűcs L., 69.), Bencsetler (Csákány, a szünetben), Túri, Katkó (Guiliani, a szünetben), Halácsi, Sükösd (Mészáros L., a szünetben), Pintér (Fésű, 72.). Edző: Takács László.
Gólszerzők: Bencsetler (8. – öngól), Hajnal (16.), Gréczi (70.), Nagy R. (87.), ill. Bende (13.), Halácsi (80.).

Az SZVSE gyengén játszva 1–0-ra kikapott itthon a Martfűtől.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu