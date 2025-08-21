Győrben brillíroztak a Hód Judo SE fiatal judokái

A korosztályos magyar bajnoki ezüst- és bronzérmes Hangyási Csongor, az U13-as kategóriában az ötödik helyig jutott az European Hopes Tournament győri állomásán.. Bár most nem állhatott fel a dobogóra, ez a verseny számára a tanulásról és a tapasztalatszerzésről szólt. Külföldi riválisokkal mérte össze a tudását, ami pontosan az a fejlődési lépés volt, amire most szüksége van a Hód Judo SE sportolójának.

A Hód Judo SE fiatal versenyzői újabb sikereket értek el a nemzetközi porondon.

Forrás: a Hód Judo SE archívuma

A háromszoros korosztályos magyar bajnok Hangyási Zengő és a négyszeres korosztályos magyar bajnok Török Zoltán már több nemzetközi tornáról hoztak haza érmeket. Számukra az U15 Európa Kupa sorozat ideális lehetőség, hogy nemzetközi tapasztalatot szerezzenek, megismerkedjenek más országok judokáinak stílusával, és felkészüljenek a következő korosztályos kihívásokra, az U18-as mezőnybe való belépés előtt.

Több versenyen járt a Hód Judo SE tehetsége

Zengő az elmúlt egy évben öt ilyen rangú versenyen indult: négy alkalommal döntőt vívott, immáron három arany- és egy ezüstérem a mérlege. Új súlycsoportjában másodszor állhatott idén a dobogó tetejére.

Török Zoltán szintén súlycsoportot váltott idén tavasszal, áprilisban az ország legerősebb nemzetközi utánpótlás versenyén egy bronzéremmel kezdte meg a szereplését az -55 kg-os kategóriában. Gyorsan beleerősödött az új mezőnybe, Győrben nem tudtak rajta akciót végrehajtani ellenfelei, szerb, ukrán, bosnyák és lett riválisokat győzött le magabiztosan. Munkájában visszaköszöntek azok az elemek, amelyeket az elmúlt hónapokban gyakoroltunk edzéseken – közölte lapunkkal a Hód Judo SE.