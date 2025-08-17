Nem tudott élni a helyzeteivel a HFC, odalett a veretlensége

Először szenvedett vereséget az NB III. Dél-keleti csoportjának 2025-26-os szezonjában a Hódmezővásárhelyi FC. A Dabas otthonában lejátszott bajnoki kiélezett mérkőzést hozott, amelyen az idő teltével egyre inkább körvonalazódott, hogy ha valamelyik csapat betalál, az azzal nagy lépést tehet a három pont felé. Nagyobb lehetőségei a vásárhelyieknek voltak, rögtön a meccs elején Sipos közeli fejese nem sokkal kerülte el a kaput, majd Hajnal, és Marsa sem tévesztett sokat lövésénél.

Megszakadt a Hódmezővásárhelyi FC veretlensége a Dabas otthonában. Fotó: Karnok Csaba

A térfélcserét követően rögtön büntetőhöz jutott a HFC, miután Hajnallal szemben szabálytalankodtak a tizenhatoson belül. A büntetőt Ilyés Tamás félmagasan lőtte, amire odaért a dabasiak kapusa, így maradt a 0–0. Ezt követően is veszélyesebb volt a HFC, viszont egy órányi játékot követően Kamarás György fordulhatott kapura egy felpasszal, majd a tizenhatos jobb sarkáról befele húzott, és lapos lövése a hosszú alsó sarokban kötött ki, Czinanó Antal, a HFC kapusa nem ért le a labdára.

Ez az egy megmozdulás el is döntötte a meccset, a HFC-nek ugyan megvoltak a lehetőségei arra, hogy legalább egy pontot elhozzon a Dabas otthonából, ám végül ez nem jött össze. Sipos ziccerben fejelhetett, majd a kipattanót a közelről a kapu fölé lőtte, és emellett a két hatalmas helyzet mellett is többször gólhelyzetbe került a HFC. Ezek azomban rendre kimaradtak, így ebben az idényben először maradtak pont nélkül a vásárhelyiek. Szűcs Róbert tanítványai legközelebb vármegyei rangadót játszanak a Mol magyar kupában, szombaton ugyanis a Sándorfalva vendégei lesznek, míg a bajnokság augusztus 27-én, egy Szeged-Csanád GA II. elleni derbivel folytatódik.

Szűcs Róbert: – Tipikus egygólos meccsen a kihagyott büntetőnk, valamint helyzeteink sorsdöntőnek bizonyultak.

Meton-FC Dabas–Hódmezővásárhelyi FC 1–0 (0–0)

Labdarúgó NB III., Dél-keleti csoport, 4. forduló. Dabas, 200 néző. Vezette: Holczbauer Flórián (Keszthelyi, Turi).

Dabas: Janicsák – Ábrahám (Jakab, 73.), Czenky (Kiss Á., 73.), Mester (Kőrösi, a szünetben), Kamarás (Madarász, 92.), Tarjáni, Bolla, Kryvotszjuk (Mráz, 81.), Bence, Kópis, Domokos. Edző: Tóth Mihály.

HFC: Czinanó – Gréczi, Illés, Zana, Herczeg (Di Mundo, 84.), Török, Sipos (Rajsli, 84.), Hajnal, Ilyés (Hegedűs, 71.), Sági (Nagy R., 71.), Marsa. Edző: Szűcs Róbert.

Gólszerző: Kamarás (61.).

Sárga lap: Kópis (91.), ill. Sági (3.), Török (53.), Marsa (67.), Hajnal (75.).