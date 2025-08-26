Először rendeznek vármegyei derbit a harmadosztály új idényében

Az NB III. Dél-keleti csoportjának ötödik fordulójában játsszák az első Csongrád-Csanád vármegyei rangadót. A hétközi fordulóban szerdán 17.30-tól a Hódmezővásárhelyi FC a Szeged-Csanád GA II.-t fogadja. A HFC a Mol magyar kupa keretein belül játszott a hétvégén, sándorfalvi sikerével bejutott a következő körbe, ahol az NB I.-es Diósgyőr lesz majd a vendége, míg a Szeged-Csanád GA II. legutóbb épp a Bordányt a sorozatból kiejtő ESMTK-tól szenvedett vereséget a bajnokságban.

A fehérmezes Hódmezővásárhelyi FC vármegyei riválist fogad a szerdai játéknapon. Fotó: Karnok Csaba

A Hódmezővásárhelyi FC-re újabb vármegyei ellenfél vár

– A kupameccs végén tudtam cserélni, de a héten két mérkőzés is vár ránk, így biztosan rotálom majd a csapatot. A hétfői edzésen nem láttam olyan fokú fáradtságot, ami aggodalomra adhatott volna okot. Ellenfelünk felvette az osztály ritmusát, egy szimpatikus, hajtós csapatról van szó. Ebben a bajnokságban nincsenek nagy különbségek, nem számítunk könnyű találkozóra, de hazai pályán szeretnénk a nézőinket kiszolgálni, akik szép számmal elkísértek bennünket Sándorfalvára is – mondta lapunknak Szűcs Róbert, a HFC edzője.

– Egy stabil csapat ellen vívunk rangadót szerdán. Elég jól ismeri egymást a két együttes, úgyhogy egy jó meccsre számítok. Ugyanúgy készülünk, mint a többi találkozóra. Célunk, hogy jó játékkal minél jobb eredmény érjünk el – mondta Bilics Igor, a Szeged-Csanád GA II. edzője.

Bő három hete a magyar kupában már találkozott a Gyulai Termál FC-vel az SZVSE, akkor a fürdővárosiak négy-nullára nyertek úgy, hogy egy félidőt emberelőnyben játszhattak. Most itt lehet a revans ideje, szerdán 17.30-tól ugyanis Gyulán lépnek pályára a Vasutasok. Az SZVSE tíz napja játszott utoljára, és két kellemetlen, hazai 1–0-ás vereséget követően próbálhat meg javítani, míg a veretlen gyulaiak a Csepelt is búcsúztatták a kupától.

– A sebeinket nyalogattuk, de egy pár nap után visszatértünk a rendes kerékvágásba. Próbálunk minél jobb eredményt elérni a következő bajnokikon, hogy nyugodtabb helyzetben dolgozhassunk. Többször megmutattuk már, hogy képesek vagyunk bravúrra. Nem nyújtottunk rossz teljesítményt a kupameccsen, de egy ilyen képességű csapat, mint a Gyula, kőkeményen kihasznál minden hibát. Ellenfelünkön van a nagyobb teher, megpróbálunk ebből is profitálni – fogalmazott Kelemen Balázs, az SZVSE edzője.