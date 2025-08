Felpörög a ritmus az NB III.-as csapatok számára

Az elmúlt évek meghatározó csapatának számít a Hódmezővásárhelyi FC ellenfele, a kék-sárgák a Dél-keleti csoport második fordulójában a Monor otthonában lépnek pályára szerdán 17.30-tól. A tavalyi bronzérmes döntetlennel kezdte a bajnokságot, a kupától viszont búcsúzott, miután büntetőkkel alulmaradt a Csepel vendégeként.

Az SZVSE idegenben feledtetheti a hétvégi vereséget a kupában, újabb utazás vár a Hódmezővásárhelyi FC-re. Fotó: Gémes Sándor

Újabb derbi vár a Hódmezővásárhelyi FC-re

– Mindig is nehéz ellenfélnek számított a Monor, ez most sem lesz másképp. A két csapat számos komoly csatát vívott egymással, nem lesz könnyű dolgunk, de a három pont reményében utazunk. Bár a hétvégi kupameccs sokat segített, de még nem álltunk össze teljesen, és Monoron sem mostanában sikerült nyernünk, de reméljük, ez most sikerül – mondta lapunknak Szűcs Róbert, a Hódmezővásárhelyi FC edzője.

Új belépőnek számít a Dél-keleti csoportban a Dunaharaszti, az SZVSE ellenfele ugyanis az előző kiírásban még a harmadosztály Dél-nyugati csoportjában szerepelt, és végzett ott tizedik helyen. A martfűi győztes rajtot követően a kupában Orosházán arattak magabiztos sikert, míg a szegediek búcsúztak a sorozattól, miután vereséget szenvedtek (0–4) a Gyulától.

– Nem szeretnénk beleragadni a hétvégi eredménybe, de levontuk a megfelelő következtetéseket. Újult erővel várjuk a meccset, mindenképp a pontszerzés a célunk. Nem szerencsés, hogy sérülések nehezítik a dolgunkat, mert sűrű a naptár, de megnyugtató, hogy már van egy győzelmünk – utalt Kelemen Balázs, az SZVSE edzője arra, hogy hétvégén már újabb forduló vár a csapatokra az NB III.-ban.

Szerdán 17.30-tól első hazai bajnokiját játssza a Szeged-Csanád GA II., amely a Budapest Honvéd második csapatát fogadja a Szent Gellért Fórumban. A kispesti fiatalok az első fordulóban döntetlent játszottak, és a Tisza-partiakhoz hasonlóan második csapat lévén nem léptek pályára a magyar kupában.