A leglátványosabb részek már elkészültek, de nem áll le a Hungaroring felújítása

A mogyoródi aszfaltcsík épületeinek, kiszolgáló-létesítményeinek rekonstrukciója tavaly kezdődött, és bár a kétéves folyamatnak még csak a felénél tart a kivitelező, a leglátványosabb részek, a főépület és a főlelátó, valamint azok környékének a felújítása érezhetően sokat javított a komfortérzeten. A Hungaroring paddockjában közel kétszer annyi hely van, mint korábban, így bár már pénteken is sokan voltak a "színfalak mögötti" területen, ezúttal jobban eloszlott a tömeg, ami a versenyzők tetszését is elnyerte.

A Hungaroring felújítása a hétvégi versenyt követően is folytatódik. Fotó: Dömötör Csaba

"Szerintem eddig sem mondhattunk, hogy rossz volt itt az infrastruktúra, viszont az új azért sokkal jobb, teljes mértékben F1-es színvonalú. Én eddig sem bántam azt, ami volt, nem vagyok finnyás, amúgy is megvan a saját szobám a csapat motorhome-jában. Viszont a rajongók és a vendéglátás szempontjából mindenképp jó dolog, és ez a legfontosabb" - mondta a világbajnoki pontversenyben második brit Lando Norris. Honfitársa, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton arról beszélt a versenypálya közösségi oldalán, hogy amikor először belépett a paddockba, és meglátta, "sokkolta a látvány".

"Gyönyörű az új épület. Talán tavaly már mondták, hogy felújítják az infrastruktúrát, de azóta erről megfeledkeztem. Igazán nagyszerű, mert ez a pálya pontosan ezt érdemli. Ez azon ikonikus pályák közé tartozik, amelyeknek még nagyon sokáig a versenynaptárban kell lennie" - jelentette ki a Ferrari versenyzője, míg a kétszeres vb-győztes spanyol Fernando Alonso arról beszélt, a Hungaroring "egy történelmi pálya lett modern köntösbe bújtatva".

A szélesebb, nagyobb paddockban immár kényelmesen elférnek a csapatok és a drukkerek, valamint az istállók bázisainak számító motorhome-ok és a boxok között is van hely: eddig a főhadiszállások gyakorlatilag az épületből "nőttek ki", mert csak így fértek el.

A Hungaroring főlelátója is megújult

Megújult a főlelátó és a mögötte kialakított rendezvénytér is, így aztán - igaz, pénteken még közel sem volt telt ház, de - itt is megszűnt a korábbi nagy tömeg, és bár a büféknél, mosdóknál és az istállók relikviáit árusító helyeknél most is hosszú volt a várakozási idő, az emberek kényelmesen tudtak várni a sorukra.