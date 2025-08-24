augusztus 24., vasárnap

Ökölvívás

2 órája

Istenes Bence jókora monoklival gazdagodott a szegedi sztár ellen

Megjósolhatatlan csatának indult, a vége egyértelmű győzelem lett. Istenes Bence és a szegedi születésű énekes, Varga Viktor csapott össze a Hell Boxing Kings 2025-ös versenysorozatának első állomásán Budapesten. A találkozót a műsorvezető nyerte meg egyhangú pontozással.

Becsei Dávid

2024-ben hívták életre a Hell Boxing Kings ökölvívó sorozatot, amely akkora siker lett, hogy 2025-ben is folytatódik. Az első évadot a Délmagyarországnak értékelte a versenysorozat szentesi szakvezetője, Bertók Róbert, aki már akkor elárulta, valószínűleg lesz folytatás. Lett, augusztus utolsó előtti szombatján Budapesten elképesztő gálameccsekkel rajtolt a HBK. Istenes Bence a szegedi énekes, Varga Viktor ellen lépett ringbe, míg Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó Boráros Gábor MMA-sportolóval bokszolt.

Istenes Bence legyőzte Varga Viktort a Hell Boxing Kings címegyesítő mérkőzésén.
Varga Viktor (balról) és Istenes Bence a Hell Boxing Kings pénteki mérlegelésén.
Forrás: Hell Boxing Kings

A budapesti Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban Varga Viktor négyszer másfél perces meneteket bokszolt Istenes Bence ellen. A szegedi énekes a második menetben már a fáradtság jeleit mutatta, majd a harmadik és negyedik etapban már egyértelműen fölé kerekedett Istenes, aki egyébként egy jókora monoklival gazdagodott a mérkőzés során a bal szeme alatt. Ezt később fotók is megörökítették, ahogy egyre lilult és dagadt az. A siker viszont nem maradt el, a Hell Boxing Kings középsúlyú celeb kategóriáját megnyerő Istenes a címegyesítő mérkőzésen megszerezte Varga sztárboxos bajnoki övét is.

Nem Varga Viktor az egyetlen szegedi a Hell Boxing Kings 2025-ös versenysorozatában. Az első évadban is szerepelt a Szeged Box Club magyar bajnok tehetsége, Gémes Levente, aki decemberben a 75 kilogrammosok elődöntőjében Mester Somától kapott ki a lehető legminimálisabb különbséggel. Idén magyar bajnoki döntőbe jutott, azt viszont már nem tudta lejátszani, mivel az elődöntőben ujjtörést szenvedett. A 20 éves szegedi ökölvívó jelenleg sérülése után építi magát, a budapesti U23-as Európa-bajnokságra, és a decemberi HBK-mérkőzésre készül.

A Hell Boxing Kings szeptember 13-án a szerb fővárosban, Belgrádban folytatódik majd.

Istenes Bence Varga Viktor Hell Boxing Kings meccse:

