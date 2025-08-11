Történelmi eredményt ért el Kínában a szegedi versenyző

Az egyéni futamokat követően a csapat mix váltóval zárult a tájékozódási futók számára a Kínában zajló Világjátékok. A magyar csapatban ott volt Jónás Ferenc, az SZVSE sportolója is, aki harmadikként futhatott a váltóban. A szegedi versenyző mellett Gárdonyi Csilla, Bujdosó Zoltán és Máramarosi Rita volt a magyar csapat tagja, amely svájci, svéd és a cseh váltó mögött a negyedik helyen ért célba, és mindössze alig fél perc hiányzott ahhoz, hogy odaérjen a dobogóra.

Jónás Ferenc (balról a második) történelmi eredményt ért el a váltó tagjaként. Fotó: Klement Kelén

Jónás Ferenc: mindent kiadtam magamból

– Az elejét jól éreztem, sikerült felfutnom a svájci váltóra, aki egy tíz-tizenöt másodperccel ment előttem. Összességében elégedett vagyok a futásommal, ami fizikálisan bennem volt, azt kihoztam, nincs bennem hiányérzet – mondta a futamot követően a magyar szövetség közösségi oldalán Jónás Ferenc.

A magyar csapat negyedik helyezése minden idők legjobb teljesítményének számít a Világjátékok történetében, ez az eredmény egyben a legjobb mix váltó eredmény is egy világversenyen.

A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába. A kínai eseményen a szegedi görkorcsolyázó, Gardi Dominika is hamarosan megkezdi a szereplését, aki összesen öt számban indul majd Csengtuban.