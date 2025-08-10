A hőséggel megvívott csata után ismét rajthoz állt Kínában a szegedi versenyző

A pénteki, pokoli hőséget követően vasárnap a sprint versenyszámban álltak rajthoz a Világjátékokon a tájfutók, így Jónás Ferenc is. Az SZVSE versenyzője két nappal azt követően, hogy fel kellett adnia egy futamot, ismét versenyzett, és ezúttal egy hűvösebb időben rendezték meg a futamot, amely közben eleredt az eső is, ezáltal viszont csúszósabbá is vált a pálya. Bár az ötödik helyen is haladt, végül a nyolcadik helyen ért célba Jónás Ferenc, a női mezőnyben Máramarosi Rita hatodik, Gárdonyi Csilla pedig 14. helyen zárt, míg a férfiaknál a negyven fős mezőny harmadik helyén ért célba Bujdosó Zoltán, aki ezzel a sportág legjobb eredményét érte el.

Jónás Ferenc a sprinttávon is rajthoz állt a Világjátékokon. Fotó: Magyar Tájékozódási Futó Szövetség

Még egy futam vár Jónás Ferencre

– Elég nehéz pályát kaptunk. Nem éreztem, hogy nagyon jól menne a futás, illetve a tájékozódás, viszont szerintem a többieknél kevesebbet hibáztam, ezért sikerült ilyen szép eredményt elérnem – nyilatkozta az M1 aktuális csatornán Bujdosó. A tájfutókra még vár egy verseny a kínai világjátékokon, hétfőn váltóban rendeznek versenyt a sportágban.

A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába. A magyar küldöttség jelenlegi mérlege egy ezüst- és egy bronzérem.

