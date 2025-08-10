augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

32°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Világjátékok

42 perce

A hőséggel megvívott csata után ismét rajthoz állt Kínában a szegedi versenyző

Címkék#tájékozódási futás#Világjátékok#Jónás Ferenc

Ezúttal a sprint versenyszámban rendeztek futamot. Az SZVSE tájfutója, Jónás Ferenc ezúttal is előkelő helyen haladt a verseny folyamán, és most az időjárás sem szólt közbe.

Munkatársunktól

A pénteki, pokoli hőséget követően vasárnap a sprint versenyszámban álltak rajthoz a Világjátékokon a tájfutók, így Jónás Ferenc is. Az SZVSE versenyzője két nappal azt követően, hogy fel kellett adnia egy futamot, ismét versenyzett, és ezúttal egy hűvösebb időben rendezték meg a futamot, amely közben eleredt az eső is, ezáltal viszont csúszósabbá is vált a pálya. Bár az ötödik helyen is haladt, végül a nyolcadik helyen ért célba Jónás Ferenc, a női mezőnyben Máramarosi Rita hatodik, Gárdonyi Csilla pedig 14. helyen zárt, míg a férfiaknál a negyven fős mezőny harmadik helyén ért célba Bujdosó Zoltán, aki ezzel a sportág legjobb eredményét érte el.

Jónás Ferenc a sprinttávon is rajthoz állt a Világjátékokon.
Jónás Ferenc a sprinttávon is rajthoz állt a Világjátékokon. Fotó: Magyar Tájékozódási Futó Szövetség

Még egy futam vár Jónás Ferencre

– Elég nehéz pályát kaptunk. Nem éreztem, hogy nagyon jól menne a futás, illetve a tájékozódás, viszont szerintem a többieknél kevesebbet hibáztam, ezért sikerült ilyen szép eredményt elérnem – nyilatkozta az M1 aktuális csatornán Bujdosó. A tájfutókra még vár egy verseny a kínai világjátékokon, hétfőn váltóban rendeznek versenyt a sportágban.

A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába. A magyar küldöttség jelenlegi mérlege egy ezüst- és egy bronzérem.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu