Világjátékok

22 perce

Győzött a pokoli hőség: bár élen állt a szegedi versenyző, de fel kellett adnia a futamot

Címkék#tájfutás#Világjátékok#Jónás Ferenc

Óriási hőségben versenyzett. Az SZVSE tájfutója, Jónás Ferenc kénytelen volt feladni a Kínában zajló Világjátékok középtávú versenyét.

Munkatársunktól

Valóságos katlan fogadta a csengtudi világjátékokon a középtávú versenyen induló tájfutókat. A rendkívül magas páratartalom sem könnyítette meg a versenyzők dolgát. A negyven fős mezőnyből többen is fel kellett hogy adják a versenyt, így járt Jónás Ferenc is. Az SZVSE tájfutója bár sokáig vezetett, ám végül a pokoli hőségben nem tudta befejezni a futamot. A férfiaknál Bujdosó Zoltán, míg a nőknél Máramarosi Rita is a hatodik helyen végzett. A tájfutókra vasárnap a sprintverseny, míg hétfőn a váltó vár.

Jónás Ferenc kénytelen volt feladni a versenyt a Világjátékokon.
Jónás Ferenc kénytelen volt feladni a versenyt a Világjátékokon.  Fotó: HUSAR KRISTIAN

Jónás Ferenc: nem tudom, mi történt

– Nem érhetem el a fő célomat erre a versenyre. Nem tudom, mi történt. Először az agy, majd a tűz a szívemben is megállt. Szerencsére a saját lábamon el tudtam menni a célig. Küzdöttem. Próbálkoztam. Feladtam. Itt az idő a felépülésre, és a minél magasabb szinten való visszatérésre! A Világjátékoknak nincs vége, van még egy egyéni és egy csapatverseny is. Folytatjuk tovább, nincs megállás – írta közösségi oldalán a történteket követően Jónás Ferenc. 

A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába. Az eseményen ott lesz a görkorcsolyázó Gardi Dominika, aki karrierje során másodjára vehet részt a Világjátékokon, és összesen öt számban indul.

 

