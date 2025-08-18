Zsúfolt program vár a szegedi sportolókra a kajak-kenu-vb-n

A síkvízi kajak-kenu-világbajnokságon öt MVM Szegedi VE-versenyző öt versenyszámban lesz majd érdekelt az olaszországi Milánóban.

Zsúfolt program vár kenuban a milánói kajak-kenu-világbajnokságon Kiss Ágnesre és Nagy Biankára.

Fotó: Kovács Péter/MW

A szegedi kajakosok közül Csizmadia Kolos 200 egyesben indul, Nádas Bence Kurucz Leventével lesz ott a vb-n, míg Balogh Gergely a férfi kajak négyes tagjaként szállhat majd vízre.

Zsúfolt program vár majd a szegedi kenus hölgyekre, hiszen Kiss Ágnes és Nagy Bianka is három-három számban áll majd rajthoz. C2 női 200 és 500 méteren, valamint C4 női 500 méteren is egy hajóban eveznek majd.

Három szegedi parasportoló a kajak-kenu-világbajnokságon

Az MVM Szegedi VE három parasportolója is részt vesz a milánói síkvizi, valamint a győri maraton világbajnokságon. Boldizsár Dalma és Suba Róbert mindkét eseményen két-két versenyszámban vesz részt, parakajakban és parakenuban is megmérettetik magukat, Varga Katalin pedig KL2-ben indul.

A világbajnokságon tér vissza a nemzetközi versenyzéshez Boldizsár Dalma, aki parakajakban és kenuban is ott lesz a vb mezőnyében, miután a szolnoki válogatón bebiztosította helyét a magyar csapatban.

– Egész nyáron készültünk, és úgy érzem, jól is sikerült az ob, ezt az időeredmények is megmutatják. Élveztem a versenyt, amely egy hatalmas löketet is adott a folytatásra. Nagy most a pörgés, az elmúlt héten is folyamatosan edzettünk, de ez a legjobb időszak, a paralimpia után újra nemzetközi versenyen szerepelhetek – jegyezte meg Boldizsár Dalma a klubhonlapon.

A világbajnokságra a szolnoki országos bajnokságon hangoltak a szegediek, amelynek az éremtábláján az MVM Szegedi VE végzett.