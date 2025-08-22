Egy angol drukker bejutott a szegedi zárt kapus meccsre, majd mentők vitték el

A zárt kapus mérkőzésre a sajtó munkatársai tudósítás céljával akkreditálhattak. Éltem is ezzel a lehetőséggel, majd a csütörtökön 20 órakor kezdődő mérkőzésre nagyjából ötven perccel a kezdés előtt érkeztem meg. A stadion területén több ponton is a biztonsági szolgálat emberei kérdeztek célomról, de mivel érvényes akkreditációval rendelkeztem, hamar beléphettem a médiatribünre. A Nyeman Grodno játékosai éppen sajtósok előtt "cicáztak", míg a Rayo Vallecano játékosai rövid sprintekkel melegítettek a Konferencialiga-mérkőzésre. Ez nem egy volt a sok közül számukra, hiszen huszonöt év után tért vissza a nemzetközi futball vérkeringésébe éppen itt Szegeden a Rayo Vallecano.

A Nyeman Grodno játékosai a szegedi Konferencialiga-mérkőzés előtti bemelegítés során.

Fotó: Becsei Dávid

Nem zárt kapus találkozó esetén valószínűleg több szektort is megtöltöttek volna a Rayo Vallecano szurkolói a Szent Gellért Fórumban, így viszont üres lelátók előtt játszottak ismét európai kupameccset a spanyol csapat játékosai. A médiatribünön viszont helyet foglalt, egy szép, régebbi Rayo-mezbe öltözött középkorú fiatalember, akit kezdetben a csapat sajtósának gondoltam. Nem sokkal később viszont ezek gondolataim szertefoszlottak, ugyanis jól láthatóan "nem egyedül érkezett", a mérkőzés első negyedóráját szinte végig énekelte. Ebbe a performanszába enged bepillantást az X-re publikált több videó is, amit a Nemzeti Sport szúrt ki.

A zuhogó eső lassan, de biztos áztatta a médiatribün első sorait is, így felköltöztem a felső, negyedik sorba. A 20. percben viszont az egyik spanyol kolléga ijedten rohant lefelé, mint kiderült, azért, mert mint utóbb kiderült, az angol Rayo-drukker elvágódott a székek között és kisebb fejsérülést szenvedett. Mentők érkeztek hozzá, akik ellátták, majd a szurkoló saját lábán hagyta el a lelátót kíséretükben.

A mérkőzést egyébként 1–0-ra a Rayo Vallecano nyerte meg Alvaro Garcia 77. percben lőtt góljával. Tíz méterről eleresztett lövésébe Belov kapus csak beleérni tudott. A visszavágót jövő csütörtökön 20 órától rendezik Madridban, immár szurkolók előtt.

Labdarúgás, Európai Konferencialiga, 3. forduló, 1. mérkőzés:

Nyeman Grodno–Rayo Vallecano 0–1 (0–0)

Gólszerző: Alvaro Garcia (77.).