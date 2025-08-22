augusztus 22., péntek

Labdarúgás

2 órája

Egy angol drukker bejutott a szegedi zárt kapus meccsre, majd mentők vitték el

Szürreális események szem- és fültanúja voltam a szegedi Szent Gellért Fórumban csütörtökön este. Mivel a fehérorosz klubok nem játszhatnak otthon európai kupameccset, a Nyeman Grodno nemzetközi mérkőzéseinek helyszíne a napfény városa, ahol most az Európai Konferencialiga főtáblára kerülésért a fehérorosz csapat a spanyol Rayo Vallecanót fogadta. A meccset 1–0-ra a spanyolok nyerték meg, a nemzetközi sportmédiába viszont nem emiatt került be, ahogyan évek múlva én sem emiatt az egyetlen gól miatt mesélek majd róla.

Becsei Dávid

A zárt kapus mérkőzésre a sajtó munkatársai tudósítás céljával akkreditálhattak. Éltem is ezzel a lehetőséggel, majd a csütörtökön 20 órakor kezdődő mérkőzésre nagyjából ötven perccel a kezdés előtt érkeztem meg. A stadion területén több ponton is a biztonsági szolgálat emberei kérdeztek célomról, de mivel érvényes akkreditációval rendelkeztem, hamar beléphettem a médiatribünre. A Nyeman Grodno játékosai éppen sajtósok előtt "cicáztak", míg a Rayo Vallecano játékosai rövid sprintekkel melegítettek a Konferencialiga-mérkőzésre. Ez nem egy volt a sok közül számukra, hiszen huszonöt év után tért vissza a nemzetközi futball vérkeringésébe éppen itt Szegeden a Rayo Vallecano.

A Konferencialiga főtáblájára jutásért Szegeden játszott a Nyeman Grodno a Rayo Vallecano ellen.
A Nyeman Grodno játékosai a szegedi Konferencialiga-mérkőzés előtti bemelegítés során.
Fotó: Becsei Dávid

Nem zárt kapus találkozó esetén valószínűleg több szektort is megtöltöttek volna a Rayo Vallecano szurkolói a Szent Gellért Fórumban, így viszont üres lelátók előtt játszottak ismét európai kupameccset a spanyol csapat játékosai. A médiatribünön viszont helyet foglalt, egy szép, régebbi Rayo-mezbe öltözött középkorú fiatalember, akit kezdetben a csapat sajtósának gondoltam. Nem sokkal később viszont ezek gondolataim szertefoszlottak, ugyanis jól láthatóan "nem egyedül érkezett", a mérkőzés első negyedóráját szinte végig énekelte. Ebbe a performanszába enged bepillantást az X-re publikált több videó is, amit a Nemzeti Sport szúrt ki

A zuhogó eső lassan, de biztos áztatta a médiatribün első sorait is, így felköltöztem a felső, negyedik sorba. A 20. percben viszont az egyik spanyol kolléga ijedten rohant lefelé, mint kiderült, azért, mert mint utóbb kiderült, az angol Rayo-drukker elvágódott a székek között és kisebb fejsérülést szenvedett. Mentők érkeztek hozzá, akik ellátták, majd a szurkoló saját lábán hagyta el a lelátót kíséretükben.

A mérkőzést egyébként 1–0-ra a Rayo Vallecano nyerte meg Alvaro Garcia 77. percben lőtt góljával. Tíz méterről eleresztett lövésébe Belov kapus csak beleérni tudott. A visszavágót jövő csütörtökön 20 órától rendezik Madridban, immár szurkolók előtt.

Labdarúgás, Európai Konferencialiga, 3. forduló, 1. mérkőzés:

Nyeman Grodno–Rayo Vallecano 0–1 (0–0)
Gólszerző: Alvaro Garcia (77.).

Így szurkolt az angol Rayo-drukker:

 

