augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

19°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Egy gól döntött a Szent Gellért Fórumban lejátszott nemzetközi kupameccsen

Címkék#Konferencialiga#Rayo Vallecano#Nyeman Grodno

Szakadó esőben játszottak a főtábláért. A Konferencialiga selejtezőjének odavágóján nagy csatára késztette a spanyol élvonalbeli ellenfelét a fehérorosz csapat.

Vajgely Pál

Komoly tétje volt a csütörtöki, nemzetközi kupameccsnek a Szent Gellért Fórumban. A fehérorosz Nyeman Grodno két kört is sikerrel vett, így a Konferencialiga selejtezőjében a spanyol élvonal legutóbbi nyolcadik helyezettje, a Rayo Vallecano a fehérorosz csapat ellenfele, a párharc a főtáblára jutásról dönt. A madridi gárda 24 év elteltével léphetett ki az európai kupaporondra, és Szegeden tért vissza a nemzetközi terepre.

A Rayo Vallecano Szegeden tért vissza a nemzetközi kupaporondra, egy lépéssel közelebb Konferencialiga főtáblája a spanyolok számára.
A Rayo Vallecano Szegeden tért vissza a nemzetközi kupaporondra, egy lépéssel közelebb Konferencialiga főtáblája a spanyolok számára. Fotó: Rayo Vallecano

Csütörtökön Madridban dől el, ki jut fel a Konferencialiga főtáblájára

Bár szinte a teljes meccset uralta mezőnyben a Rayo Vallecano, igazán nagy ziccert nem tudott kialakítani - sőt, a legnagyobb lehetőség a fehéroroszok előtt adódott, ám ziccerben végül kapu mellé lőtt a Nyeman csatára. Sőt, a fehérorosz csapat kapusa több bravúrt is bemutatott, a helyzet pedig egyre élesedett, és úgy tűnt, meglepetés is lehet a meccs végére. A 77. percben azonban Alvaro Garcia került lövőhelyzetbe mintegy tíz méterről, lövésébe pedig csak belekapni tudott Belov, így megszerezte a vezetést a madridi csapat. Végül ez az egy gól el is döntötte a meccset, a Rayo így minimális előnyből várhatja majd a jövő csütörtöki visszavágót, ám addig még hétfőn egy bilbaói, idegenbeli bajnoki is vár a darazsakra.

Arra a La Liga Loca spanyol futballal foglalkozó Facebook-oldal mutatott rá, hogy két madridi szurkoló annyira biztos volt az előző körben a Kí Klaksvík továbbjutásában a Nyeman Grodno ellen, hogy már meg is vették a jegyeket a Feröer-szigetekre, a 4700 euróba kerülő utat meg is tették, így a televízión keresztül nézték meg csapatuk szegedi meccsét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu