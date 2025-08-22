Egy gól döntött a Szent Gellért Fórumban lejátszott nemzetközi kupameccsen

Komoly tétje volt a csütörtöki, nemzetközi kupameccsnek a Szent Gellért Fórumban. A fehérorosz Nyeman Grodno két kört is sikerrel vett, így a Konferencialiga selejtezőjében a spanyol élvonal legutóbbi nyolcadik helyezettje, a Rayo Vallecano a fehérorosz csapat ellenfele, a párharc a főtáblára jutásról dönt. A madridi gárda 24 év elteltével léphetett ki az európai kupaporondra, és Szegeden tért vissza a nemzetközi terepre.

A Rayo Vallecano Szegeden tért vissza a nemzetközi kupaporondra, egy lépéssel közelebb Konferencialiga főtáblája a spanyolok számára. Fotó: Rayo Vallecano

Csütörtökön Madridban dől el, ki jut fel a Konferencialiga főtáblájára

Bár szinte a teljes meccset uralta mezőnyben a Rayo Vallecano, igazán nagy ziccert nem tudott kialakítani - sőt, a legnagyobb lehetőség a fehéroroszok előtt adódott, ám ziccerben végül kapu mellé lőtt a Nyeman csatára. Sőt, a fehérorosz csapat kapusa több bravúrt is bemutatott, a helyzet pedig egyre élesedett, és úgy tűnt, meglepetés is lehet a meccs végére. A 77. percben azonban Alvaro Garcia került lövőhelyzetbe mintegy tíz méterről, lövésébe pedig csak belekapni tudott Belov, így megszerezte a vezetést a madridi csapat. Végül ez az egy gól el is döntötte a meccset, a Rayo így minimális előnyből várhatja majd a jövő csütörtöki visszavágót, ám addig még hétfőn egy bilbaói, idegenbeli bajnoki is vár a darazsakra.

Arra a La Liga Loca spanyol futballal foglalkozó Facebook-oldal mutatott rá, hogy két madridi szurkoló annyira biztos volt az előző körben a Kí Klaksvík továbbjutásában a Nyeman Grodno ellen, hogy már meg is vették a jegyeket a Feröer-szigetekre, a 4700 euróba kerülő utat meg is tették, így a televízión keresztül nézték meg csapatuk szegedi meccsét.