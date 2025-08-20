augusztus 20., szerda

Kosárlabda

52 perce

Bemutatkozott a válogatottban a Szedeák játékosa

Címkék#SZTE-Szedeák#Cseh Botond#Magyarország

Véget ért a világbajnoki előselejtező. Az Észak-Macedónia elleni idegenbeli találkozón először léphetett pályára a magyar férfi kosárlabda-válogatottban az SZTE-Szedeák fiatalja, Cseh Botond.

Vajgely Pál

Bár a magyar férfi kosárlabda-válogatott világbajnoki előselejtezői során már a románok elleni meccsen is keretbe került Cseh Botond, az SZTE-Szedeák játékosa a sorozat zárómeccséig nem került pályára. A magyar csapatban azonban Nate Reuvers sérülése miatt nem tudott ott lenni a csoport utolsó, szkopjei mérkőzésén, így Cseh Botond ismét a 12 fős meccskeretbe került.

Cseh Botond először lépett pályára a magyar férfi kosárlabda-válogatottban.
Cseh Botond először lépett pályára a magyar férfi kosárlabda-válogatottban. Fotó: MKOSZ, Girgász Péter

Hiába a jobb kezdés, a félidőre 13 pontos hátrányba kerültek a magyarok. A második félidő elején ugyan 5 pontra feljöttek a mieink,de a negyed végére ismét tíz pont fölé tornázta a különbséget a csoportot a meccs eredményétől függetlenül az utolsó helyen záró észak-macedón csapat. Végül hét ponttal nyert Észak-Macedónia (82–75), a meccs végén pedig bemutatkozhatott a magyar csapatban Cseh Botond is, a szegediek fiatalja így először léphetett pályára a felnőtt nemzeti csapatban.

Megvannak a magyar férfi kosárlabda-válogatott következő ellenfelei

Vereségével a magyar válogatott a csoport második helyén zárt a világbajnoki előselejtezőben, mindez pedig azt jelenti, hogy a folytatásban a francia, a belga és a finn válogatottal játszik majd egy csoportban a világbajnoki selejtezők során.

Észak-Macedónia–Magyarország 82–75 (23–15, 22–17, 19–18, 18–25)

Férfi kosárlabda világbajnoki előselejtező, B csoport, 4. forduló. Szkopje, 600 néző. Vezette: Salins (lett), Proc (lengyel), Maciulis (litván). 
Észak-Macedónia: Sztojanovszki 5/3, MITREVSZKI 14/6, Magdevszki 4, WILEY 23/3, Szimikj 2. Csere: Kakruki 4, TASOVSZKI 14, Mitevszki 9, Hot, Vaszilevszki 7. Szövetségi kapitány: Marjan Ilievszki
Magyarország: Váradi 10/6, Perl 2, Benke 12/6, Meleg 3, GOLOMÁN 14. Csere: Pongó Marcell 5/3, VOJVODA 21/6, Filipovics, Pallai, Valerio-Bodon 8/3, Tanoh Dez, Cseh. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn.

 

