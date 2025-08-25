1 órája
A történelem megismételte önmagát Bordányban – galériával
Megduplázódott a gólok és a szurkolók száma is. Huszonnégy év után ismét az ESMTK-val játszott Magyar Kupa-mérkőzést a Bordány labdarúgócsapata. Lehet, hogy sokan nem gondolnák, de volt egy személy, aki mindkét mérkőzésen részt vett. Daru Sándor 2001-ben a bordányiak vezetőedzője volt, míg most ő végezte el a kezdőrúgást.
2001-ben és 2025-ben is a legjobb hatvannégy közé jutás volt a tét a Bordány labdarúgócsapata számára a Magyar Kupa aktuális sorozatában, mindkétszer az ESMTK volt a homokhátiak ellenfele.
A bordányiak vezetőedzője huszonnégy éve Daru Sándor volt. A vasárnapi mérkőzésre az egykori tréner is meghívást kapott a klubtól, ő végezhette el a kezdőrúgást.
– Ismétli az élet önmagát, hiszen huszonnégy éve is az ESMTK érkezett Bordányba. Akkor a csapatunk edzője az a Daru Sándor volt, akinek a munkája előtt szerettünk volna tisztelegni azzal, hogy meghívtuk erre a mérkőzésre és elvégezte a kezdőrúgást – jegyezte meg érdeklődésünkre Kiss-Patik Péter, a Bordány SK elnöke.
Daru Sándor hosszú éveken át dolgozott a bordányi futballcsapat edzőjeként, a nagyközségben sokan köszönhetik neki a sport iránti szeretetüket.
– Daru Sanyi bácsi hasonlóan jó pedagógiai érzékkel egy hasonlóan jó, fiatal közösséget alakított ki Bordányban, mint most Forgács Dávid. Az előző idényben szenvedtünk a vármegyei I. osztály alsóházi rájátszásában, most viszont az a célunk, hogy bejussunk a felsőházba – vélekedett a klubelnök, Bordány alpolgármestere.
A gólok és a szurkolók számra is megduplázódott Bordányban. 2001-ben 4–0-ra nyert az ESMTK a homokhátiak vendégeként háromszáz néző előtt, míg vasárnap este hatszáz szurkoló előtt nyolcat rúgtak.
Nyolc gólt rúgott az ESMTK BordánybanFotók: Karnok Csaba
A 2001. augusztus 29-i mérkőzés jegyzőkönyve:
Szecolor-Bordány–ESMTK 0–4 (0–3)
Bordány, 300 néző. Vezette: Harsányi.
Bordány: Lázár – Tóth, Király, Tímár, Bába (Mihályffy G.), Horváth, Czeigersmidt, Fodor, Imre, Békési, Börcsök, Farkas (Mihályffy Zs.). Edző: Daru Sándor.
Gólszerzők: Labanics, Lukács, Fehér, Páczai.
Labdarúgás, 2025–2026, MOL Magyar Kupa, 2. forduló.
DB Futball Bordány–ESMTK 0–8 (0–5)
Bordány, 600 néző. Vezette: Kása Tibor (Pálinkás, Dudás).
Bordány: Pintér – Heipl B. (Kovács D., 71.), Márk M. (Heipl Á., a szünetben), Meszes (Sárkány, 62.), Visnyei, Fodor Á. (Márton Á., 62.), Kovács K., Sahin-Tóth Cs. (Kovács Zs., a szünetben), Baranyi, Kártyás, Rádóczi. Edző: Forgács Dávid.
ESMTK: Menczeles – D’urso (Bozó, 67.), Slezák (Kutsera (38.), Ladányi, Burzi (Kern, a szünetben), Kovács B., Gincsai, Desnica (Puskás, a szünetben), Molnár R., Molnár T., Száhl. Edző: Turi Zoltán.
Gólszerzők: Gincsai (2.), Kovács B. (11.), Desnica (24.), Ladányi (38., 70.), D’urso (46.), Kutsera (68.), Kern (76.).