A történelem megismételte önmagát Bordányban – galériával

2001-ben és 2025-ben is a legjobb hatvannégy közé jutás volt a tét a Bordány labdarúgócsapata számára a Magyar Kupa aktuális sorozatában, mindkétszer az ESMTK volt a homokhátiak ellenfele.

Az ESMTK elleni MOL Magyar Kupa-mérkőzés kezdőrúgását az a Daru Sándor végezte el, aki 2001-ben a bordányiak edzőjeként meccselt az ESMTK ellen.

Fotó: Karnok Csaba

A bordányiak vezetőedzője huszonnégy éve Daru Sándor volt. A vasárnapi mérkőzésre az egykori tréner is meghívást kapott a klubtól, ő végezhette el a kezdőrúgást.

– Ismétli az élet önmagát, hiszen huszonnégy éve is az ESMTK érkezett Bordányba. Akkor a csapatunk edzője az a Daru Sándor volt, akinek a munkája előtt szerettünk volna tisztelegni azzal, hogy meghívtuk erre a mérkőzésre és elvégezte a kezdőrúgást – jegyezte meg érdeklődésünkre Kiss-Patik Péter, a Bordány SK elnöke.

Daru Sándor hosszú éveken át dolgozott a bordányi futballcsapat edzőjeként, a nagyközségben sokan köszönhetik neki a sport iránti szeretetüket.

– Daru Sanyi bácsi hasonlóan jó pedagógiai érzékkel egy hasonlóan jó, fiatal közösséget alakított ki Bordányban, mint most Forgács Dávid. Az előző idényben szenvedtünk a vármegyei I. osztály alsóházi rájátszásában, most viszont az a célunk, hogy bejussunk a felsőházba – vélekedett a klubelnök, Bordány alpolgármestere.

A gólok és a szurkolók számra is megduplázódott Bordányban. 2001-ben 4–0-ra nyert az ESMTK a homokhátiak vendégeként háromszáz néző előtt, míg vasárnap este hatszáz szurkoló előtt nyolcat rúgtak.