Hosszú felkészülés után végre tétmeccsen csobbanhatnak vízbe

A szegedi vízilabdázók már ma 18.30-tól lejátsszák az első mérkőzésüket a BENU Magyar Kupa csoportkörében. Kiss Csaba tanítványai a legutóbbi OB I./B-s idény bronzérmesével, a PTE-PEAC gárdájával találkoznak. A továbbjutás viszont valószínűleg szombaton délben dől majd el, a házigazda egriek ellen. Mindkét OB I.-es csapat alaposan átalakult a nyáron, hiszen az SZVE Goodwill Pharma Fortacelltől távozott Leinweber Olivér (Savona), Nagy Márton és Sziládi Kristóf (Semmelweis OSC) is, míg a hevesiektől Miskolcra igazolt Molnár Gergő és Moravcsik Márton, Dóczi Márton Kaposváron folytatja, Sudár Olivér az Egyesült Államokban kapott egyetemi ösztöndíjat, míg Gólya Noel éppen Szegedre írt alá. Az Eger mindössze két játékost igazolt, a szlovák válogatott Peter Marco Mihált, valamint gólerős, nagy lövő hírében álló ausztrál bekket, Samuel Hughes-t.

Kürti Dominikék egy ráhangolódó mérkőzéssel indítják a BENU Magyar Kupa csoportküzdelmeit.

Fotó: Gémes Sándor

– Végre elkezdjük a szezont, hosszú volt a felkészülés – emelte ki Kiss Csaba, az SZVE Goodwill Pharma Fortacell vezetőedzője. – Nálam csak a játékosok várják jobban, hogy tétmeccsen vízbe csobbanhassunk. A másodosztályú pécsi csapat ellen arra számítok, hogy magabiztosan érvényesítjük a papírformát és egy jó átmozgató, ráhangolódó meccs lesz az Eger elleni kemény rangadóra. Komoly a tét, a csoportelső lehet csak ott a negyeddöntőben, remélem ez a csapat a miénk lesz. Nem vagyunk még kész, felforgatott csapattal játszunk majd, picit kísérletezni fogunk és lesznek olyanok, akik nem a posztjukon játszanak majd, de bízom benne, hogy így is elérjük a célunkat – fogadkozott Kiss, aki ötödik szezonját kezdte meg vezetőedzőként első csapatánál, a Szegedi VE-nél.

A férfi vízilabda BENU Magyar Kupa csoportjai:

A csoport: DVSE-Master Good, Semmelweis OSC, Metalcom Szentes

DVSE-Master Good, Semmelweis OSC, B csoport: PTE-PEAC Mighty Bulls, SZVE Goodwill Pharma Fortacell , One-Eger

PTE-PEAC Mighty Bulls, , One-Eger C csoport: KSI, Kaposvár, UVSE

KSI, Kaposvár, UVSE D csoport: PannErgy-MVLC-Miskolc, PVSK-Mecsek-Füszért, Endo Plus Service-Honvéd

A csoportok első helyezettjei jutnak be a legjobb nyolc közé, ahol az FTC, a Vasas, a Szolnok és a BVSC kiemelt.