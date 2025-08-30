Kiváló meccset játszott a Metalcom Szentes a Debrecennel

Mindössze egyszer, 4–3-ra a második negyedben tudott vezetni a Debrecen a Metalcom Szentes vendégeként a férfi vízilabda BENU Magyar Kupa csoportmérkőzésén. Egyenlíteni viszont többször tudtak a hajdúságiak, még a negyedik negyedben is. 5:36-tal a vége előtt 11–11 állt az eredményjelzőn, de Asanin, Tóth és Bozó gólja eldöntötte a három pont sorsát. A vége 14–12, Somogyi Balázs vezetőedző győzelemmel mutatkozott be a szentesi kispadon. Vasárnap az OSC ellen jön a csoportdöntő, a győztes lehet ott majd a legjobb nyolc között.

Fotó: Vidovics Ferenc

Somogyi Balázs: – Kiváló mérkőzésre kényszerített bennünket a Debrecen. Még csak az ötödik hetében járunk a felkészülésnek, így nem várhattam el a csapattól, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy szeretnénk a jövőben. A szívünk és néhány játékos viszont mindig átlendített bennünket a holtponton. Nagyon jó iramú mérkőzés volt, bízom benne, hogy sok mindenben javulunk még a bajnokságig. Köszönöm a csapatnak, hogy győzelemmel mutatkozhattam be vezetőedzőként.

Férfi vízilabda, BENU Magyar Kupa, A csoport, 1. mérkőzés:

Metalcom Szentes–Debrecen 14–12 (2–1, 5–4, 4–5, 3–2)

Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda. Vezette: Csizmadia, Bereczki.

Szentes: Grieszbacher – Asanin 3, Tóth Gy. 3, Szatmári 2, Bozó 3, Kürti-Szabó M., Hajdu 3. Csere: Takács J., Makán R., Papp P., Pellei F., Kiss Z. Vezetőedző: Somogyi Balázs.

Debrecen: Rajna – Smitula, Vidovenyecz 1, Gagulic, Macsi P. 2, Macsi M., Gluhaic 2. Csere: Krémer (kapus), Mihov 1, Pónya 1, Bera, Niklász, Kis F. 1, Tőzsér 4. Vezetőedző: Kádár Kálmán.

Gól – emberelőnyből: 4/6, ill. 5/12.

Ötméteresből: 3/3, ill. -.

Kipontozódott: Takács J., Kürti-Szabó M., ill. Smitula, Tőzsér.

Az SZVE Goodwill Pharma Fortacell magabiztos játékkal és két győzelemmel jutott be a legjobb nyolc közé.