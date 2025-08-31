augusztus 31., vasárnap

Férfi vízilabda

1 órája

Emberfeletti teljesítményt nyújtott a Metalcom Szentes védelme

Címkék#Metalcom Szentes#SZVE Goodwill Pharma Fortacell#Semmelweis OSC

Továbbjutott a Metalcom Szentes! A Kurca-partiak a férfi vízilabda BENU Magyar Kupa csoportkörében a Debrecen után a Semmelweis OSC-t is legyőzte hazai környezetben, így az SZVE Goodwill Pharma Fortacell után a második csongrá-csanádi csapat is ott van a legjobb nyolc között és várhatja a vaksorsolást.

Becsei Dávid

Óriási küzdelemben az OSC elleni csoportdöntőt is megnyerte a Szentes a férfi vízilabda BENU Magyar Kupa A jelű hármasában. A nyáron alaposan átalakult újbudaiak vezetőedzője a Kurca-partiak női csapatával nagy sikereket elérő Tóth László. A második negyed elején még ők vezettek egy góllal, utána viszont átvette a vezetést és már nem is engedte el a Metalcom, 9–7-re győzött. A szentesiek szombaton a Debrecen ellen győztek.

Továbbjutott a Magyar Kupa csoportköréből a Metalcom Szentes.
Remekül védekezett a fehér sapkás Metalcom Szentes a Magyar Kupa mérkőzésén az OSC ellen.
Fotó: Vidovics Ferenc

Somogyi Balázs: – Mindkét csapatnak gratulálok. Ez a kupalebonyolítás sosem könnyű, hogy két nap alatt két meccs, pláne ilyen ellenfelekkel szemben. Az új szabályokkal hét gólon tartottuk az OSC-t, ami emberfeletti teljesítmény. Nagyon örülök a továbbjutásnak, a jövő heti bajnoki nyitányon szeretnénk megismételni ezt az eredményt.

Férfi vízilabda, BENU Magyar Kupa, A csoport, 2. mérkőzés:

Semmelweis OSC–Metalcom Szentes 7–9 (2–3, 2–1, 2–4, 1–1)
Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda. Vezette: Kollár, Tordai.
OSC: Farkas – Sziládi, Sedlmayer 1, Klár 2, Mészáros, Hessels S. 2, Varga B. 1. Csere: Kerényi, Tátrai T., Simon S. 1, Gál, Hessels B., Illés H. Vezetőedző: Tóth László.
Szentes: Grieszbacher – Asanin 2, Tóth Gy. 4, Szatmári 1, Bozó, Horváth Á., Hajdu 1. Csere: Takács J., Makán R., Varga M., Pellei F. 1, Kürti-Szabó M. Vezetőedző: Somogyi Balázs.
Gól – emberelőnyből: 2/9, ill. 1/5.
Ötméteresből: -, ill. 1/1.
Kipontozódott: Horváth Á.

 

