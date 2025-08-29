Új vezetőedzővel vág neki a Metalcom Szentes a Magyar Kupa küzdelmeinek

A férfi vízilabda OB I. 2024–2025-ös idényének utolsó előtti helyezettje ellen indítja a BENU Magyar Kupa 2025–2026-os kiírását a Metalcom Szentes. Pénteken 19 órától a Debrecen az OSC-vel játszik a Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodában, a Kurca-partiak szombaton 18 órakor kezdenek a debreceniek ellen, majd vasárnap 17 órától a Semmelweis OSC lesz a szentesiek ellenfele.

Pellei Frank három év után húzhat ismét szentesi sapkát a BENU Magyar Kupa csoportkörében szombaton este.

Fotó: Karnok Csaba

Új vezetőedzővel vág neki az új idénynek a Metalcom. A csapat egykori játékosa, a tavalyi másodedző, Somogyi Balázs előrelépett, míg az eddigi tréner, Kis Gábor másodedzőként, valamint szakmai igazgatóként folytatja a klubnál. Utóbbi pozíciót 2023 márciusa óta tölti be. Vékony Ákos a Honvédba, Csorba Tamás a Vasasba igazolt Szentesről, míg Kovács Barnabás következő klubjáról nincs hír. Pellei Frank három év után hazatért Kaposvárról, míg a kapus Grieszbacher Márkot Miskolcról csábították el.

Támaszkodhatnak a tavalyi játékukra

– Tétmeccs híján nem tudjuk, hogyan sikerült az alapozásunk, a felkészülés fázisában vagyunk. Az biztos, hogy nem elvárható még tőlünk a csúcsforma, de bizakodó vagyok. Nem voltak óriási változások a keretünkben, nem kellett sok embert beépíteni, így támaszkodhatunk a tavalyi tudásunkra. Szeretném, hogy jól játszunk a hétvégén, mert nem a nulláról kezdtük a felkészülést, de fizikálisan van még a srácokban fejlődési lehetőség – nyilatkozta lapunknak a Szentesi Vízilabda Klub szakmai igazgatója Kis Gábor.

Kilencen távoztak Debrecenből

A szentesiek első ellenfele a Debrecen lesz, tőlük kilencen távoztak. Berki Richárd visszavonult és a nyártól a szegedi OB I.-es női pólócsapat másodezőjeként dolgozik Kerekes Csaba vezetőedző mellett. Nem viseli már a hajdúságiak sapkáját Gergely Bence, Rózsa Bence, Dienes Balázs, Stefanidesz Levente, Somorjai Sebestyén, Füzesi Zalán, Sipos Bendegúz és Jake Cavano sem. Eddig négy érkezőt jelentett be a Debrecen. Smitula Gergő és Tőzsér Dávid Miskolcról ért vissza hozzájuk, míg Niklász Ádámot a KSI-től, Vidovenyecz Zsombort a Pécsi VSK-tól szerződtették.