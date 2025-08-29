35 perce
Új vezetőedzővel vág neki a Metalcom Szentes a Magyar Kupa küzdelmeinek
Hazai környezetben kezd a Metalcom Szentes. A BENU Magyar Kupa csoportkörének A jelű triójában a Kurca-partiakra két komoly meccs vár majd a továbbjutást jelentő első helyért.
A férfi vízilabda OB I. 2024–2025-ös idényének utolsó előtti helyezettje ellen indítja a BENU Magyar Kupa 2025–2026-os kiírását a Metalcom Szentes. Pénteken 19 órától a Debrecen az OSC-vel játszik a Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodában, a Kurca-partiak szombaton 18 órakor kezdenek a debreceniek ellen, majd vasárnap 17 órától a Semmelweis OSC lesz a szentesiek ellenfele.
Új vezetőedzővel vág neki az új idénynek a Metalcom. A csapat egykori játékosa, a tavalyi másodedző, Somogyi Balázs előrelépett, míg az eddigi tréner, Kis Gábor másodedzőként, valamint szakmai igazgatóként folytatja a klubnál. Utóbbi pozíciót 2023 márciusa óta tölti be. Vékony Ákos a Honvédba, Csorba Tamás a Vasasba igazolt Szentesről, míg Kovács Barnabás következő klubjáról nincs hír. Pellei Frank három év után hazatért Kaposvárról, míg a kapus Grieszbacher Márkot Miskolcról csábították el.
Támaszkodhatnak a tavalyi játékukra
– Tétmeccs híján nem tudjuk, hogyan sikerült az alapozásunk, a felkészülés fázisában vagyunk. Az biztos, hogy nem elvárható még tőlünk a csúcsforma, de bizakodó vagyok. Nem voltak óriási változások a keretünkben, nem kellett sok embert beépíteni, így támaszkodhatunk a tavalyi tudásunkra. Szeretném, hogy jól játszunk a hétvégén, mert nem a nulláról kezdtük a felkészülést, de fizikálisan van még a srácokban fejlődési lehetőség – nyilatkozta lapunknak a Szentesi Vízilabda Klub szakmai igazgatója Kis Gábor.
Kilencen távoztak Debrecenből
A szentesiek első ellenfele a Debrecen lesz, tőlük kilencen távoztak. Berki Richárd visszavonult és a nyártól a szegedi OB I.-es női pólócsapat másodezőjeként dolgozik Kerekes Csaba vezetőedző mellett. Nem viseli már a hajdúságiak sapkáját Gergely Bence, Rózsa Bence, Dienes Balázs, Stefanidesz Levente, Somorjai Sebestyén, Füzesi Zalán, Sipos Bendegúz és Jake Cavano sem. Eddig négy érkezőt jelentett be a Debrecen. Smitula Gergő és Tőzsér Dávid Miskolcról ért vissza hozzájuk, míg Niklász Ádámot a KSI-től, Vidovenyecz Zsombort a Pécsi VSK-tól szerződtették.
Ismerős szakember a Semmelweis OSC kispadján
Minden fronton átalakult a Metalcom Szentes vasárnap esti ellenfele, a Semmelweis OSC. Az OSC gazdasági helyzetére való tekintettel a Semmelweis Egyetem sportklubja vette át a játékosokat jogutódlás nélkül. A csapat vezetőedzője a szentesi származású Tóth László lett, míg a frissen igazolt vízilabdázók között a Szegedről érkező Sziládi Kristóf mellett Farkas Domonkost, Varga Bencét, Klár Gergelyt, Tátrai Tamást, Illés Hubát, Hessels Benjamint, Hessels Sebasiant, Szitás Dávidot, Simon Sebestyént fedeztük fel, de Sedlmayer Tamás is náluk folytatja két évnyi légiós élet után.
A férfi vízilabda BENU Magyar Kupa csoportjai:
- A csoport: DVSE-Master Good, Semmelweis OSC, Metalcom Szentes
- B csoport: PTE-PEAC Mighty Bulls, SZVE Goodwill Pharma Fortacell, One-Eger
- C csoport: KSI, Kaposvár, UVSE
- D csoport: PannErgy-MVLC-Miskolc, PVSK-Mecsek-Füszért, Endo Plus Service-Honvéd
Új mezben a régi gólvágók, megkezdte a bajnokságot a Pick Szeged (fotók)