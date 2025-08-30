Parádés játékkal kupanegyeddöntős a Szegedi VE

Csakúgy mint 2024-ben, 2025-ben is ott lesz a férfi vízilabda BENU Magyar Kupa legjobb nyolc csapata között az SZVE Goodwill Pharma Fortacell csapata. Péntek este a másodosztályú PTE-PEAC-ot győzték le Sántáék 20–6-ra, míg szombaton az OB I.-es Egert múlták felül 18–6-ra. Két negyed után már 10–2-re vezetett a Szeged.

Sánta Dániel továbbjutásnak örülhetett, a Szegedi VE ott lesz a BENU Magyar Kupa negyeddöntőjében.

Fotó: Karnok Csaba

– Tudtuk, hogy a pénteki mérkőzés a másodosztályú ellenféllel szemben könnyebb lesz – kezdte értékelését érdeklődésünkre Kiss Csaba, az SZVE Goodwill Pharma Fortacell vezetőedzője. – Az viszont engem is meglepett, hogy mennyire stabilan játszottunk az Eger ellen. Védekezésben és támadásban is jól játszottunk. Két meccsen a tizenkét kapott gól nagyon szép eredmény, de hiba lenne lebecsülni az egrieket. Most előrébb tartunk náluk, de novemberben, amikor bajnokira jövünk hozzájuk, biztosan sokkal nehezebb dolgunk lesz – tette hozzá.

Kiss Csaba szerint a látszat ellenére nem volt könnyű dolguk Egerben. A PEAC ellen a magabiztos győzelem elvárt volt, de amennyiben kisebb különbséggel nyertek volna, azonnal vészjósló vélemények jelentek volna meg.

– A pécsiek ellen minden jól alakult, a szombati meccsbe pedig sokkal feszesebben álltak bele a játékosaim, mint gondoltam. Tartottunk az Egertől, így örülök a magabiztos sikernek, valamint annak, hogy Erdős Brúnó és Komlódi Marcell személyébe újabb két szegedi fiatalnak tudtam több játéklehetőséget adni. A helyi utánpótlásra támaszkodás idén is kiemelt célunk lesz – jegyezte meg Kiss Csaba.

A negyeddöntőket szeptember 12–14. között kell lejátszani a Versenykiírás szerint. A legjobb nyolc közé jutott csapatok vaksorsolással sorsolják majd négy párba, így akármelyik csapatot megkaphatja a Szegedi VE.

Férfi vízilabda, BENU Magyar Kupa, 2. mérkőzés:

SZVE Goodwill Pharma Fortacell–One-Eger 18–6 (4–0, 6–2, 6–2, 2–2)

Eger, Bárány uszoda. Vezette: Csanádi, Kovács S.

Szeged: Danka – Sánta 2, Pörge, Pető 2, Bóbis 4, Kürti, Doroszlai 3. Csere: Gyovai (kapus), Horváth V., Báthory 1, Spitz 2, Gólya 3, Nyíri, Komlódi 1. Vezetőedző: Kiss Csaba.

Eger: Borbély – Rádli 1, Hughes 2, Szalai 1, Tomozi, Salamon F. 1, Mihál. Csere: Biros V., Rónai, Berényi, Ádám E., Sári A. 1, Nagy K., Moldisz. Vezetőedző: Tóth Kálmán.

Gól – emberelőnyből: 9/13, ill. 1/6.

Kipontozódott: Berényi, Hughes.