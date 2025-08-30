augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

21°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi vízilabda

45 perce

Parádés játékkal kupanegyeddöntős a Szegedi VE

Címkék#BENU Magyar Kupa#One-Eger#férfi vízilabda#Kiss Csaba#Szegedi VE

Parádés első félidőnek köszönhetően magabiztos siker aratott az SZVE Goodwill Pharma Fortacell. A szegediek a férfi vízilabda BENU Magyar Kupa második mérkőzésén 18–6-ra legyőzték a házigazda Egert, így százszázalékos teljesítménnyel bejutottak a legjobb nyolc közé. A hevesiek ellen mutatott stabil játék Kiss Csaba vezetőedzőt is meglepte.

Becsei Dávid

Csakúgy mint 2024-ben, 2025-ben is ott lesz a férfi vízilabda BENU Magyar Kupa legjobb nyolc csapata között az SZVE Goodwill Pharma Fortacell csapata. Péntek este a másodosztályú PTE-PEAC-ot győzték le Sántáék 20–6-ra, míg szombaton az OB I.-es Egert múlták felül 18–6-ra. Két negyed után már 10–2-re vezetett a Szeged.

Bejutott a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé a Szegedi VE.
Sánta Dániel továbbjutásnak örülhetett, a Szegedi VE ott lesz a BENU Magyar Kupa negyeddöntőjében.
Fotó: Karnok Csaba

– Tudtuk, hogy a pénteki mérkőzés a másodosztályú ellenféllel szemben könnyebb lesz – kezdte értékelését érdeklődésünkre Kiss Csaba, az SZVE Goodwill Pharma Fortacell vezetőedzője. – Az viszont engem is meglepett, hogy mennyire stabilan játszottunk az Eger ellen. Védekezésben és támadásban is jól játszottunk. Két meccsen a tizenkét kapott gól nagyon szép eredmény, de hiba lenne lebecsülni az egrieket. Most előrébb tartunk náluk, de novemberben, amikor bajnokira jövünk hozzájuk, biztosan sokkal nehezebb dolgunk lesz – tette hozzá.

Kiss Csaba szerint a látszat ellenére nem volt könnyű dolguk Egerben. A PEAC ellen a magabiztos győzelem elvárt volt, de amennyiben kisebb különbséggel nyertek volna, azonnal vészjósló vélemények jelentek volna meg.

– A pécsiek ellen minden jól alakult, a szombati meccsbe pedig sokkal feszesebben álltak bele a játékosaim, mint gondoltam. Tartottunk az Egertől, így örülök a magabiztos sikernek, valamint annak, hogy Erdős Brúnó és Komlódi Marcell személyébe újabb két szegedi fiatalnak tudtam több játéklehetőséget adni. A helyi utánpótlásra támaszkodás idén is kiemelt célunk lesz – jegyezte meg Kiss Csaba.

A negyeddöntőket szeptember 12–14. között kell lejátszani a Versenykiírás szerint. A legjobb nyolc közé jutott csapatok vaksorsolással sorsolják majd négy párba, így akármelyik csapatot megkaphatja a Szegedi VE.

Férfi vízilabda, BENU Magyar Kupa, 2. mérkőzés:

SZVE Goodwill Pharma Fortacell–One-Eger 18–6 (4–0, 6–2, 6–2, 2–2)
Eger, Bárány uszoda. Vezette: Csanádi, Kovács S.
Szeged: Danka – Sánta 2, Pörge, Pető 2, Bóbis 4, Kürti, Doroszlai 3. Csere: Gyovai (kapus), Horváth V., Báthory 1, Spitz 2, Gólya 3, Nyíri, Komlódi 1. Vezetőedző: Kiss Csaba.
Eger: Borbély – Rádli 1, Hughes 2, Szalai 1, Tomozi, Salamon F. 1, Mihál. Csere: Biros V., Rónai, Berényi, Ádám E., Sári A. 1, Nagy K., Moldisz. Vezetőedző: Tóth Kálmán.
Gól – emberelőnyből: 9/13, ill. 1/6.
Kipontozódott: Berényi, Hughes.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu