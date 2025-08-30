12 perce
Lejátszotta első Magyar Kupa-mérkőzését a Szegedi VE
Esélyeshez mérten magabiztos győzelemmel kezdett Egerben az SZVE Goodwill Pharma Fortacell. A férfi vízilabda BENU Magyar Kupa B csoportjának első mérkőzésén a szegediek 20–6-ra legyőzték a másodosztályú PTE-PEAC gárdáját, így amennyiben a szombaton délben kezdődő házigazda elleni találkozón pontot szereznek, bejutnak a legjobb nyolc közé.
Nem a végeredmény szolgáltatta a meglepetést az SZVE Goodwill Pharma Fortacell férfi vízilabda BENU Magyar Kupa-meccsén. A második számú pécsi csapatot esélyesként magabiztosan legyőzték Kiss Csaba tanítványai, a medencében viszont ott volt szegedi sapkában az előző idényben még OSC-s Pető Attila is, akinek az érkezését a klub még nem jelentette be hivatalosan. Másik három új, bejelentett játékos is ott volt a keretben, Nyíri Balázs, Doroszlai Zalán és Gólya Noel, utóbbi volt a mérkőzés legeredményesebbje négy találattal.
Szombaton 12 órától a házigazda egriek ellen a továbbjutásért játszik majd a szegedi csapat.
Férfi vízilabda, BENU Magyar Kupa, B csoport, 1. mérkőzés:
PTE-PEAC Mighty Bulls–SZVE Goodwill Pharma Fortacell 6–20 (2–4, 1–8, 1–2, 2–6)
Eger, Bárány uszoda. Vezette: Kovács S., Rózsavölgyi.
PTE-PEAC: Nagy G. – Szemler, Kőszegi, Szilágyi 1, Jámbor 2, Palatinus 2, Holl. Csere: Galambos, Gelencsér 1, Nagy P., Jámbor, Drégely, Belső. Vezetőedző: Török Viktor.
Szeged: Gyovai – Pörge 3, Bóbis 2, Horváth V., Kürti 1, Doroszlai 2, Erdős 1. Csere: Sánta, Pető 1, Báthory 2, Spitz 3, Gólya 4, Nyíri 1. Vezetőedző: Kiss Csaba.
Gól – emberelőnyből: 2/9, ill. 8/16.
Ötméteresből: -, ill. 0/2.
Kipontozódott: Báthory, Erdős.
