Magyarország-Portugália: tízezrek állnak sorban meccsjegyért

Szeptember 9-én játssza az első hazai mérkőzését a magyar labdarúgó-válogatott a világbajnoki selejtezőcsoportban. Szoboszlai Dominikék sorozatbeli első ellenfele a Puskás Arénában a Nemzetek Ligája 2025-ös győztese, Portugália lesz. A találkozóra a jegyértékesítés augusztus 11-én, 10 órától indult, az értékesítés első napján az aranyszintes Szurkolói Klub-tagok válthatják meg belépőiket, míg ezt követően két napig a többi Szurkolói Klub-tag számára nyílik meg a meccsjegyek vásárlásának lehetősége. Augusztus 14-n, csütörtökön 10 órától minden regisztrált szurkoló számára elérhetőek a jegyek a meccsjegy.mlsz.hu oldalon keresztül. A meccsjegyekhez csak szurkolói regisztrációt követően lehet hozzájutni, a regisztrációt a szurkolói klub oldalán, valamint az iOS-en és Androidon egyaránt elérhető alkalmazáson keresztül lehet. Mint arra a magyar szövetség közleménye kitér, egy szurkoló egy tranzakciót indíthat és annak során maximum négy belépőt vásárolhat, a bérlettel rendelkező szurkolók számára nem vásárolható egyedi belépő.

A Puskás Arénában esedékes Magyarország-Portugália meccsre tízezrek álltak sorba a jegyekért. Fotó: Kovács Péter

A Magyarország-Portugália nem része a Szurkolói Klub pontgyűjtő meccseinek

Az év elején meghirdetett feltételek szerint a Magyarország–Portugália találkozó nem része a Szurkolói Klub 2025-ös pontgyűjtő mérkőzéseinek. Az idei évben a Magyarország–Törökország, a MOL Magyar Kupa döntő, a Magyarország–Svédország és a Magyarország–Örményország mérkőzések tartoznak a pontgyűjtő meccsek közé.

A magyar válogatott a Portugália elleni hazai meccs előtt szeptember 6-án, szombaton Írország vendégeként kezdi meg a világbajnoki kvalifikációt. A két mérkőzésre szóló keretet hamarosan kihirdeti Marco Rossi, a szövetségi kapitány döntését követően kialakul az a keret, amely Cristiano Ronaldoék ellen futhat majd ki a Puskás Arénában szeptember 9-én.