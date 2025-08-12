augusztus 12., kedd

Elhunyt a szegedi tájfutó olasz versenytársa

Négy napon át küzdöttek az életéért. Szomorú hírt közölt a Nemzetközi Tájékozódási Futó Szövetség, az olasz Mattia Debertolist nem tudták megmenteni.

Munkatársunktól
Mattia Debertolis 29 éves volt.

Fotó: Magyar Tájékozódási Futó Szövetség

Elképesztő hőségben rendezték meg a Világjátékokon a tájékozódási futók középtávú versenyét: az extrém körülmények között a szegedi Jónás Ferenc a verseny egy pontján ugyan vezetett is, ám végül nem tudta befejezni a futamot. A magyar szövetség a pénteki futam kapcsán is megjegyezte, hogy az egész közösség hangulatára rányomja a bélyegét Mattia Debertolis állapota. Az olasz versenyzőre ugyanis eszméletlen állapotban találtak rá a szervezők a verseny közben, a 29 éves sportolót pedig kórházba szállították. Debertolis felgyógyulásával kapcsolatban a magyar csapat is jókívánságát fejezte ki.

Mattia Debertolisnak üzentek a magyar tájfutók is a kínai világjátékokon.
Négy napon keresztül küzdöttek Mattia Debertolis életéért

A Nemzetközi Világjátékok Szövetsége, a szervezőbizottság és a Nemzetközi Tájfutó Szövetség közös közleménye szerint a 29 éves sportoló azonnal megkapta a szükséges orvosi ellátást a kínai szakemberektől, de "minden mentési erőfeszítés ellenére" kedden meghalt. Debertolis a 43 Celsius-fokos, extrém hőségben a verseny során esett össze. Az Olasz Tájfutó Szövetség szerint a sportolót eszméletlenül találták meg, és kritikus állapotban szállították kórházba, ahová családja és a válogatott képviselői is elkísérték.

Életéért négy napon keresztül küzdöttek a csengtui kórházban, de végül nem tudták őt megmenteni.  A játékok szervezői részvétüket fejezték ki az elhunyt szeretteinek, egyúttal bejelentették, hogy felülvizsgálják a szélsőséges hőmérsékletben megrendezett versenyeken hozott biztonsági intézkedéseket a hasonló esetek megelőzése érdekében.

 

