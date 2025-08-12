1 órája
Elhunyt a szegedi tájfutó olasz versenytársa
Négy napon át küzdöttek az életéért. Szomorú hírt közölt a Nemzetközi Tájékozódási Futó Szövetség, az olasz Mattia Debertolist nem tudták megmenteni.
Mattia Debertolis 29 éves volt.
Fotó: Magyar Tájékozódási Futó Szövetség
Elképesztő hőségben rendezték meg a Világjátékokon a tájékozódási futók középtávú versenyét: az extrém körülmények között a szegedi Jónás Ferenc a verseny egy pontján ugyan vezetett is, ám végül nem tudta befejezni a futamot. A magyar szövetség a pénteki futam kapcsán is megjegyezte, hogy az egész közösség hangulatára rányomja a bélyegét Mattia Debertolis állapota. Az olasz versenyzőre ugyanis eszméletlen állapotban találtak rá a szervezők a verseny közben, a 29 éves sportolót pedig kórházba szállították. Debertolis felgyógyulásával kapcsolatban a magyar csapat is jókívánságát fejezte ki.
Négy napon keresztül küzdöttek Mattia Debertolis életéért
A Nemzetközi Világjátékok Szövetsége, a szervezőbizottság és a Nemzetközi Tájfutó Szövetség közös közleménye szerint a 29 éves sportoló azonnal megkapta a szükséges orvosi ellátást a kínai szakemberektől, de "minden mentési erőfeszítés ellenére" kedden meghalt. Debertolis a 43 Celsius-fokos, extrém hőségben a verseny során esett össze. Az Olasz Tájfutó Szövetség szerint a sportolót eszméletlenül találták meg, és kritikus állapotban szállították kórházba, ahová családja és a válogatott képviselői is elkísérték.
Életéért négy napon keresztül küzdöttek a csengtui kórházban, de végül nem tudták őt megmenteni. A játékok szervezői részvétüket fejezték ki az elhunyt szeretteinek, egyúttal bejelentették, hogy felülvizsgálják a szélsőséges hőmérsékletben megrendezett versenyeken hozott biztonsági intézkedéseket a hasonló esetek megelőzése érdekében.
Egy vírusfertőzés húzta keresztül a fiatal szegedi evezős terveit a vb-n
A szegedi teniszező parádés teljesítménnyel magasabban rangsorolt ellenfeleket győzött le az Eb-n