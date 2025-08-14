29 perce
Komoly játékosmozgások és edzőváltások a megyeegyben – átigazolási adatbank
Szombaton öt mérkőzéssel elindul a Csongrád-Csanád vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 2025–2026-os szezonja. A megyeegy lebonyolítása nem változik, az idénykezdet alkalmából összeszedtük a tizenkét csapat átigazolásait.
Összeszedtük a Csongrád-Csanád vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság nyári változásait, ami a kereteket illeti.
Fotó: Gémes Sándor – illusztráció
Edzőváltások és komoly játékosmozgások jellemzik a legtöbb csapat nyarát a Csongrád-Csanád vármegyei I. osztályban. A megyeegy legutóbbi bajnoka Szeged-Csanád GA II. sikerrel vette az osztályozót, így már az NB III. Dél-keleti csoportjában szerepel, míg feljutóként a Csongrád lesz a bajnokság újonca.
A vármegyei I. osztály 1. fordulójának a programja, szombat, 17.30: Kéménygyártó-Mórahalom–Tiszasziget, Csongrád-Draxi-gép Kft.–SZEOL SC-FK Szeged, M-Perfect Home-Algyő–Deszk, Hódmezővásárhelyi TUS–Sándorfalva, Szentesi Kinizsi–Makó FC. Vasárnap, 17.30: DB Futball Bordány–Clean Star Complex Dorozsma.
Íme a megyeegy teljes nyári átigazolási listája:
Kiskundorozsma
Érkezett: Ottlik Máté, Kalapács Marcell, Szüts Szilárd (mindhárom SZVSE), Csizmadia László, Holcsik Bálint, Vajda Marcell (mindhárom Mórahalom), Szabó Bence (UTC), Burai Dávid (Orosháza), Poljak Dániel (Tótkomlós), Gál Kristóf (Szeged-Csanád GA U17), Jernei Márkó (Algyő)
Távozott: Szántó Dániel (Deszk), Molnár Ádám (HFC), Moldován Balázs (Újkígyós FC)
Edző: Magyar György.
Csongrád
Érkezett: Sarusi Krisztián (Tömörkény), Dovics Marcell (Szentes), Péter Mártin, Czékus Áron, Borbás Ákos (mindhárom HFC), Arany Máté (Sándorfalva SKE U19).
Távozott: Kovács Zsolt (befejezte).
Edző: Bíró Mihály.
Bordány
Érkezett: Rádóczi Dávid (Mórahalom), Markovics Levente (Deszk), Táncos Bence (Szatymaz).
Távozott: Lippai Dávid (Domaszék).
Edző: Forgács Dávid.
Deszk
Érkezett: Fülöp Csaba, Néma Dávid, Németh Zoltán, Vörös Levente (mind a négyen Tiszasziget II.), Bárkányi Benjámin, Kecskés Áron, Miklós Csanád (mindhárom SZEOL SC-FK Szeged U19), Geiger Ábel, Mészáros László, Berta Dániel, Zatykó Norman (mindhárom Tápé), Szántó Dániel (Kiskundorozsma), Faragó-Barát Zoltán, Molnár Bálint (mindkettő újrakezdi).
Távozott: Ruzsáli Dénes, Istókovics Márk, Tarjányi Marcell, Matyelka Tibor (mind a négyen UTC) Papp Attila (Kübekháza), Boss Nico (Túrkeve), Dávid Attila, Jeszenszky Roland (mindkettő Tiszasziget), Salánki Márk (Üllés), Vincze Gábor (Zákányszék), Hegyközi Ferenc (Tabahon SE), Martinkovics Milán (Balástya), Markovics Levente (Bordány).
Edző: Kiss Máté.
Hódmezővásárhelyi TUS
Érkezett: Becsek Bendegúz, Herczeg Gábor, Horváth Áron, Kecskeméti László, Nagy Attila, Rau Gergő, Tóth József, Vastag Richárd, Virág Bence.
Távozott: Péter Mártin, Czékus Áron (mindkettő Csongrád).
Edző: Horváth Zoltán.
Mórahalom
Érkezett: Matuska Barna (Békéscsabai MÁV SE), Rajsli Dániel (Végegyházi Sportegyesület)
Távozott: Csizmadia László, Holcsik Bálint (mindkettő Kiskundorozsma), Weszelovszky Gábor, Szalma Gergely, Szekeres Ádám (mindhárom Röszke), Nagy Sándor (Tiszaföldvár), Rádóczi Dávid (Bordány).
Edző: Paksi Péter.
Algyő
Érkezett: Mison Balázs (Deszk), Babarcsik Bálint (Gyöngyös), Varga Zénó, Szabó László (mindkettő Tiszasziget), Farkas Gábor (Szeged-Csanád GA U19), Bozóki Joel (SZEOL SC U19), Hegyi Alex (Szilády RFC).
Távozott: Bucholcz Barnabás (SZEOL SC-FK Szeged), Patai Balázs (Tiszasziget), Heckó Kirill (külföldre költözött).
Edző: Fülöp Tibor.
Makó FC
Érkezett: Garamvölgyi Csaba, Vajna Martin (mindkettő Sándorfalva), Isaszegi Máté (OMTK-ULE), Nagy Csombor (Szeged-Csanád GA II.).
Távozott: –
Edző: Retek Flórián.
Sándorfalva
Érkezett: Koncz Adrián (külföldről hazatér), Rabecz Botond (HFC), Molnár Márk, Osvald Balázs, Havas Ádám (mindhárom Kecskeméti TE II.), Nagy Bendegúz (Balástya), Dancsok Dániel (Tiszasziget), Csicsely János (Gyulai Termál FC).
Távozott: Szabó Attila (Röszke), Garamvölgyi Csaba, Vajna Martin (mindkettő Makó FC), Bánóczki Dániel (Tiszasziget).
Edző: Antal Krisztián.
Szentesi Kinizsi
Érkezett: Tóth István Richárd (Tiszasziget), Balázs Milán (Nagyszénás), id. Mihály Róbert (Baks), Orgován István (Záhony), Lázi Bence (Kunszentmárton).
Távozott: Dovics Marcell (Csongrád), Horváth Krisztián (Martfű), Döme Brúnó (befejezte).
Edző: Szöllősi Ferenc.
SZEOL SC-FK Szeged
Érkezett: Jugyák Dominik (Bordány), Bucholcz Barnabás (Algyő)
Távozott: –
Edző: Tóth János.
Tiszasziget
Érkezett: Dávid Attila (Deszk), Bánóczki Dániel (Sándorfalva), Patkós Roland, Duray Péter (HFC), Bozsik Ábel, Pintér Bence, András Gellért (mindhárom Szeged-Csanád GA utánpótlás), Patai Balázs (Algyő).
Távozott: Tóth József, Nagy Attila (mindkettő Hódmezővásárhelyi TUS), Szabó László, Varga Zénó (mindkettő Algyő), Vörös Levente (Deszk), Tóth István Richárd (Szentesi Kinizsi) Dancsok Dániel (Sándorfalva).
Edző: Nyerges Dániel.