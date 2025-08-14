Komoly játékosmozgások és edzőváltások a megyeegyben – átigazolási adatbank

Edzőváltások és komoly játékosmozgások jellemzik a legtöbb csapat nyarát a Csongrád-Csanád vármegyei I. osztályban. A megyeegy legutóbbi bajnoka Szeged-Csanád GA II. sikerrel vette az osztályozót, így már az NB III. Dél-keleti csoportjában szerepel, míg feljutóként a Csongrád lesz a bajnokság újonca.

A megyeegy idei egyik bajnokaspiránsa a Sándorfalva lesz, amelytől Bánóczki Dániel visszatért Tiszaszigetre.

Fotó: Karnok Csaba

A vármegyei I. osztály 1. fordulójának a programja, szombat, 17.30: Kéménygyártó-Mórahalom–Tiszasziget, Csongrád-Draxi-gép Kft.–SZEOL SC-FK Szeged, M-Perfect Home-Algyő–Deszk, Hódmezővásárhelyi TUS–Sándorfalva, Szentesi Kinizsi–Makó FC. Vasárnap, 17.30: DB Futball Bordány–Clean Star Complex Dorozsma.

Íme a megyeegy teljes nyári átigazolási listája:

Kiskundorozsma

Érkezett: Ottlik Máté, Kalapács Marcell, Szüts Szilárd (mindhárom SZVSE), Csizmadia László, Holcsik Bálint, Vajda Marcell (mindhárom Mórahalom), Szabó Bence (UTC), Burai Dávid (Orosháza), Poljak Dániel (Tótkomlós), Gál Kristóf (Szeged-Csanád GA U17), Jernei Márkó (Algyő)

Távozott: Szántó Dániel (Deszk), Molnár Ádám (HFC), Moldován Balázs (Újkígyós FC)

Edző: Magyar György.

Csongrád

Érkezett: Sarusi Krisztián (Tömörkény), Dovics Marcell (Szentes), Péter Mártin, Czékus Áron, Borbás Ákos (mindhárom HFC), Arany Máté (Sándorfalva SKE U19).

Távozott: Kovács Zsolt (befejezte).

Edző: Bíró Mihály.

Bordány

Érkezett: Rádóczi Dávid (Mórahalom), Markovics Levente (Deszk), Táncos Bence (Szatymaz).

Távozott: Lippai Dávid (Domaszék).

Edző: Forgács Dávid.

Deszk

Érkezett: Fülöp Csaba, Néma Dávid, Németh Zoltán, Vörös Levente (mind a négyen Tiszasziget II.), Bárkányi Benjámin, Kecskés Áron, Miklós Csanád (mindhárom SZEOL SC-FK Szeged U19), Geiger Ábel, Mészáros László, Berta Dániel, Zatykó Norman (mindhárom Tápé), Szántó Dániel (Kiskundorozsma), Faragó-Barát Zoltán, Molnár Bálint (mindkettő újrakezdi).

Távozott: Ruzsáli Dénes, Istókovics Márk, Tarjányi Marcell, Matyelka Tibor (mind a négyen UTC) Papp Attila (Kübekháza), Boss Nico (Túrkeve), Dávid Attila, Jeszenszky Roland (mindkettő Tiszasziget), Salánki Márk (Üllés), Vincze Gábor (Zákányszék), Hegyközi Ferenc (Tabahon SE), Martinkovics Milán (Balástya), Markovics Levente (Bordány).

Edző: Kiss Máté.