Kiszakadt az ESMTK-gólzsák Bordányban

Már az második percben felborította a bordányi MOL Magyar Kupa-terveket az ESMTK, miután a vendégek egy szöglet után megszerezték a vezetést. A 11. percben ezt újabb gól követte, fél óra játékot követően pedig már 0–3 állt az eredményjelzőn.

A kék mezes bordányiak dekoncentráltan játszottak az ESMTK ellen a MOL Magyar Kupa második fordulójában.

Fotó: Karnok Csaba

Az NB III. Dél-keleti csoportjában rosszul rajtoló vendégek a Szeged-Csanád GA II. ellen a legutóbbi fordulóban szerezték meg első sikerüket idén, most pedig Bordányban leginkább a jó pontrúgásaiknak köszönhetően jutottak tovább a harmadik fordulóba. Fizikálisan és technikailag is felülmúlták a vendégek a megyeegyet a Dorozsma ellen győzelemmel kezdő DB Futball Bordányt.

Forgács Dávid: – Sajnos az eredmény önmagáért beszél, dekoncentráltan játszottunk. Túl sok olyan hibát vétettünk, amely emberi tényező. A magasabb osztálybeli csapat végig ránk erőltette az akaratát. Remélem, hogy ezzel nem romboltuk le, amit felépítettünk, az eddigi bravúrokra és menetelésre szeretnék a későbbiekben emlékezni ebből a kupaidényből.

Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, 2. forduló:

DB Futball Bordány–ESMTK 0–8 (0–5)

Bordány, 600 néző. Vezette: Kása Tibor (Pálinkás, Dudás).

Bordány: Pintér – Heipl B. (Kovács D., 71.), Márk M. (Heipl Á., a szünetben), Meszes (Sárkány, 62.), Visnyei, Fodor Á. (Márton Á., 62.), Kovács K., Sahin-Tóth Cs. (Kovács Zs., a szünetben), Baranyi, Kártyás, Rádóczi. Edző: Forgács Dávid.

ESMTK: Menczeles – D’urso (Bozó, 67.), Slezák (Kutsera (38.), Ladányi, Burzi (Kern, a szünetben), Kovács B., Gincsai, Desnica (Puskás, a szünetben), Molnár R., Molnár T., Száhl. Edző: Turi Zoltán.

Gólszerzők: Gincsai (2.), Kovács B. (11.), Desnica (24.), Ladányi (38., 70.), D’urso (46.), Kutsera (68.), Kern (76.).