Közülük jöhet a következő ellenfél a kupában továbbjutott csapatoknak

Az elmúlt hétvégén lezajlott a Mol magyar kupa első fordulója, a lebonyolítás értelmében a csapatokat területi elv szerint sorolták be. Ez a második körre is érvényesül, azaz a következő fordulóban is a Dél-keleti régióból kaphat ellenfeleket a három Csongrád-Csanád vármegyei csapat – akár, mint arra az első fordulóban is példa volt, egymás ellen is játszhatnak. A második fordulóba kilenc NB III.-as csapat jutott be a régióból, közte a Hódmezővásárhelyi FC, mellette pedig majd vármegyei I. osztályú gárdaként a Sándorfalva és a Bordány lesz ott a mezőnyben.

A Bordány hosszabbítást követően harcolta ki a továbbjutást a Mol magyar kupa második fordulójába. Fotó: Bordány SK

A második forduló párosításait augusztus 7-én, csütörtökön készíti el az MLSZ, a meccseket pedig az augusztus 23-24-i hétvégén rendezik meg, mindez egyben azt is jelenti, hogy a vármegyei I. osztályból a Makó–Bordány és a Sándorfalva–Algyő meccseket később bonyolítják le. A továbbjutás szintén egy meccsen dől majd el, amennyiben döntetlent hozna a 90 perc, akkor kétszer 15 perc hosszabbítás, majd büntetőrúgások döntenek a továbbjutó kilétéről. Az NB II.-es és NB I.-es csapatok a harmadik fordulóban csatlakoznak be a sorozatba.

A Mol magyar kupa Dél-keleti csoportjának továbbjutói:

Hódmezővásárhelyi FC (NB III.), Sándorfalva (Csongrád-Csanád I.), DB Futball Bordány (Csongrád-Csanád I.)., III. Kerületi TVE (NB III.), BKV Előre (NB III.), Pilisi LK (Pest I.), Dunaharaszti (NB III.), ESMTK (NB III.), REAC (BLSZ I.), Szajol (Jász-Nagykun-Szolnok I.), Gyulai Termál FC (NB III.), Csepel SC (NB III.), Martfű (NB III.), Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.), Rákóczifalva (Jász-Nagykun-Szolnok I.), XV. Kerületi Issimo (BLSZ I.), 43.számú Építők SK (BLSZ I.), Tiszaföldvár (NB III.).